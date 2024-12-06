Einfache Zugriffsverwaltung für Identity bei Google BigQuery, Cloud Storage und Pub/Sub

Wir freuen uns, heute die Unterstützung von Google Identity and Access Management (IAM) Secrets-Free Authorization für ausgewählte Kunden bei allen unseren Google Logging Endpoints ( Google BigQuery , Cloud Storage und Pub/Sub ) ankündigen zu können.

IAM Secrets-Free Authorization macht den Zugriff auf Google Konten einfach und sicher. Temporäre Anmeldeinformationen werden in Ihrem Namen verwaltet, und Sie müssen Ihre Service-Account-Schlüssel bei Fastly nicht speichern. Außerdem können Sie einheitliche Sicherheitsrichtlinien für das Logging bei Google BigQuery, Cloud Storage und Pub/Sub festlegen.

Angesichts dieser Enterprise-tauglichen Zugriffskontrolle können Entwickler und Betreiber Zugriff auf bestimmte Logging Endpoints gewähren und haben gleichzeitig vollständige Kontrolle und Transparenz über ihre Google Cloud Ressourcen.

Unsere IAM Konfigurationsoption bietet zahlreiche Vorteile, darunter:

Sicherheit – Erleichtern Sie sich das Hinzufügen und Entfernen von Zugriffsrechten mit einer zentralen Zugriffsverwaltung. User Experience – IAM vereinfacht die Nutzerverwaltung für Entwickler und Betreiber, die Logging-Konfigurationen verwalten. Produktivität – IAM zentralisiert und automatisiert den Lebenszyklus des Identitäts- und Zugriffsmanagements und erstellt automatisierte Workflows bei Neueinstellungen oder Rollenwechseln. IT-Kosten – IAM macht lokale Identities bei Logging-Konfigurationen überflüssig. Dies vereinfacht und beschleunigt die Verwaltung von Anwendungen. Compliance – IAM macht es Unternehmen nicht nur leichter, den Schutz ihrer Daten zu verstehen und zu prüfen, wer Zugriff darauf hat und auf welche Weise dieser Zugriff abgesichert ist, sondern ermöglicht es ihnen auch, Zugriffsrechte zu entziehen.

Nächste Schritte

Befolgen Sie unsere einfache Anleitung zur Verwaltung der Service Account Impersonation.