Neue Updates und Einblicke zu Fastlys Observability Dom Fee, Dom Soegono Lassen Sie sich unsere aktualisierten Observability Packages nicht entgehen, die es Kunden erlauben, mehrere Features in einem einzigen Produkt-Package zu erwerben. 03. Juni 2024

Jetzt neu: Origin Observability für die Delivery-, Compute- und Security-Services von Fastly an einem Ort Ajay Bharadwaj, Dom Fee Gute Neuigkeiten: Origin Inspector, das Fastly Produkt, das Ihnen sofortige Transparenz über Ihre Origin-Server bietet, ist jetzt auch für Compute Kunden verfügbar. 06. Juli 2023

Einfache, verschlüsselungsfreie IAM-Authentifizierung für Google BigQuery, Cloud Storage und Pub/Sub-Logging jetzt als General-Availability-Version Dom Fee Verschlüsselungsfreie IAM (Identity Access Management)-Authentifizierung für Google BigQuery, Cloud Storage und Pub/Sub-Logging-Integrationen jetzt als General-Availability-Version verfügbar. 01. Dezember 2022

Origin Inspector und Domain Inspector noch heute kostenlos testen! Dom Fee, Dom Soegono Wir freuen uns, den Launch der ersten kostenlosen Testversion unserer Observability-Produkte in der Fastly App bekannt geben zu dürfen. Ab sofort können Sie Origin Inspector und Domain Inspector bis zu 30 Tage lang uneingeschränkt kostenlos testen. 03. Oktober 2022

Verbesserte Transparenz über Infrastruktur und Anwendungen mit Origin Inspector und Domain Inspector. Jetzt allgemein verfügbar! Dom Soegono, Dom Fee Mit Origin Inspector und Domain Inspector bringt Fastly zwei brandneue Datenvisualisierungsprodukte als General-Availability-Version auf den Markt. So wird die Beobachtung der Origin-Performance oder des Domain-Traffics zum Kinderspiel. Erfahren Sie mehr in diesem Blogpost. 07. Juli 2022

Observability und Monitoring bei Fastly: Wie unsere Produkte eine intelligente Bereitstellung und hohe Performance ermöglichen Dom Fee, Lakshmi Sharma In diesem Blogpost stellen wir Ihnen unser aktuelles Observability-Angebot vor und zeigen Ihnen, wie DevOps- und SRE-Teams mit Fastly Anomalien untersuchen, für bessere Performance und Verfügbarkeit sorgen und unsere Einblicke für die Entwicklung nutzen. 28. Februar 2022

Überwachung von Origin-Traffic direkt über die Fastly UI mit Origin Inspector – jetzt für einige Kunden verfügbar Dom Fee Origin Inspector stellt Ihnen einen Datensatz und Visualisierungen zur Verfügung, die Echtzeit- und historische Einblicke in die Antworten bieten, die von Ihren Origin-Servern an unsere Edge Cloud übermittelt werden. Wir freuen uns, dass Origin Inspector jetzt für einige unserer Kunden verfügbar ist. 15. Dezember 2021