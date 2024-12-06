Einfache, verschlüsselungsfreie IAM-Authentifizierung für Google BigQuery, Cloud Storage und Pub/Sub-Logging jetzt als General-Availability-Version

Wir freuen uns, heute die General Availability von verschlüsselungsfreier IAM-Authentifizierung für Google BigQuery, Cloud Storage und Pub/Sub-Logging-Integrationen bekannt geben zu dürfen.

Wir möchten unseren Kunden Produkte und Funktionen zur Verfügung zu stellen, die sie dabei unterstützen, nach eigenen Vorlieben zu arbeiten. Die verschlüsselungsfreie IAM (Identity Access Management)-Authentifizierung macht die Konfiguration von Google Cloud Storage , BigQuery und Pub/Sub Logging Endpoints einfach und sicher. Temporäre Anmeldeinformationen werden in Ihrem Namen verwaltet – Sie müssen Ihre Service-Kontoschlüssel bei Fastly nicht speichern.

Angesichts dieser Enterprise-tauglichen Zugriffskontrolle können Entwickler und Betreiber Kosten sparen, indem sie den mit der Verwaltung von Nutzerkonten verbundenen Zeitaufwand bei der Konfiguration von Logging Endpoints minimieren und gleichzeitig die Sicherheitsrisiken für das Unternehmen begrenzen.

Unsere verschlüsselungsfreie IAM-Authentifizierung bietet zahlreiche Vorteile, darunter:

Compliance – IAM hilft Ihnen nicht nur dabei, den Schutz Ihrer Daten zu verstehen und zu prüfen, wer Zugriff darauf hat und auf welche Weise dieser Zugriff abgesichert ist, sondern ermöglicht es Ihnen auch, den Zugriff schnell zu sperren.

Sicherheit – Da die Zugriffsverwaltung an einer zentralen Stelle erfolgt, macht IAM es leicht, Zugriffsrechte hinzuzufügen und zu entfernen. Eine Änderung Ihrer Logging-Konfiguration ist dafür nicht nötig.

Kostenersparnis – IAM macht lokale Identities bei Logging-Konfigurationen überflüssig. Dies vereinfacht und beschleunigt die Verwaltung von Anwendungen.

Produktivität – IAM zentralisiert und automatisiert den Lebenszyklus des Identitäts- und Zugriffsmanagements und erstellt automatisierte Workflows bei Neueinstellungen oder Rollenwechseln.

So konfigurieren Sie eine verschlüsselungsfreie IAM-Authentifizierung