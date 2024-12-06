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Wie Fastly ein ethisch verantwortungsvolles und offenes Internet unterstützt

Elaine Greenberg

Senior Communications Manager, Fastly

EntwicklungKultur

Bei Fastly steht Integrität nicht nur im Mittelpunkt des Produkts, sondern auch des Unternehmens. Wir haben unser Unternehmen auf starken ethischen Prinzipien gegründet und umgeben uns mit gleichgesinnten Partnern und Kunden. Wir arbeiten nur mit Unternehmen und Projekten zusammen, die unsere eigenen Werte widerspiegeln und integer, transparent, vertrauenswürdig und ethisch verantwortlich handeln. Unsere Edge-Cloud-Plattform bietet eine kritische Infrastruktur, die in der Lage ist, schnelle, sichere und skalierbare Abläufe für viele verschiedene Organisationen zu unterstützen. Über unser Open-Source- und Non-Profit-Programm bieten wir kostenlose Services für Open-Source- und Non-Profit-Projekte wie RubyGems, Haskell, Donors Choose, Reporter ohne Grenzen, Direct Relief und Kiva an (um nur einige Beispiele zu nennen).

Open Source

Open-Source-Projekte sind bilden das Rückgrat des Internets. kommen wir auch unserer Vision von ungehinderter, skalierbarer technischer Innovation ein Stückchen näher. Seit der Gründung von Fastly haben wir zahlreiche Open-Source-Projekte unterstützt, und unser Gründerteam hat viel Zeit in die Open-Source-Entwicklung investiert. Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die Entwicklung unseres Open-Source- und Non-Profit-Programms. Unser CEO Artur Bergman hat einst die gesamte Threading-Bibliothek von Perl neu geschrieben und wir haben zahlreiche Open-Source-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen und Maintainer bei Fastly. Wir sind so sehr von den Vorteilen von Open-Source-Projekten überzeugt, dass die frühe Entwicklung der Edge-Cloud-Plattform von Fastly auf einem Open-Source-Projekt namens Varnish beruhte. Unser Stack wird nach wie vor von Open-Source-Sprachen und -Projekten dominiert, darunter Go, Perl, Ember, Ruby, Vault, h2o und viele mehr.

Als sich das Jahr 2017 dem Ende zuneigte, nahmen wir uns einen Moment Zeit, um die von uns unterstützten Open-Source-Projekte und ihr beeindruckendes Wachstum zu feiern. Seit 2014 ist die Bandbreite der von uns unterstützten Open-Source-Projekte um 3.000 % gestiegen. Im Jahr 2016 haben wir 22,7 Petabyte an Open Source zur Verfügung gestellt – und im Jahr 2017 mehr als doppelt so viel. Wenn wir uns einzelne Projekte genauer ansehen, stellen wir Folgendes fest:

  • Wir haben im Jahr 2017 fast 100 TB an Downloads von GHC, Haskell Platform und Hackage bereitgestellt.

  • Ruby verzeichnete allein im Oktober 2017 7,3 TB an Bandbreite

  • NetBSD bewältigt durchschnittlich 200 GB pro Tag

Unser Ziel ist es, Open-Source-Projekte zu unterstützen und zum Wachsen zu bringen: Wir versetzen Entwickler in die Lage, zu experimentieren, ihr Ökosystem zu optimieren und sogar die Open-Source-Landschaft zu verändern. Außerdem unterstützen wir Projekte, die ihren Traffic nicht monetarisieren, sondern zum Wohle der Community einsetzen. Wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen, die die Open-Source-Entwicklung in ihrem Kern unterstützen und die für die Entwickler-Community von zentraler Bedeutung sind. Dazu gehört zum Beispiel NPM, dessen 3,5 Milliarden Paket-Downloads pro Woche über Fastly laufen. Unser Ziel ist es, Projektbetreuern und -organisatoren die Möglichkeit zu bieten, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren, anstatt sich mit kniffligen Skalierungsfragen herumzuschlagen.

Werfen wir einen Blick auf einige der großartigen Open-Source-Projekte, die wir unterstützen, und ihr Wachstum: The Python Foundation, RubyGems, HashiCorp und Tor.

Python Software Foundation und PyPI (unser erstes Open-Source-Projekt)

Die Python Software Foundation ist unserem Open-Source-Programm beigetreten, um ihre Probleme bei der Bereitstellung von Inhalten für ihren Paketmanager PyPI zu lösen. Fastly ist stolz darauf, die „geheime Zutat“ bei der Skalierung von PyPI geworden zu sein. Es war aufregend zu beobachten, wie die Zahl der Nutzer und der Download-Anfragen stetig wuchs.

Donald Stufft, Maintainer von PyPI, dazu:

„Das globale CDN und das Varnish Caching von Fastly haben für eine der größten Einsparungen bei den Betriebskosten gesorgt. Jede Anfrage an PyPI läuft über Fastly, und durch das Caching können wir fast 90 % des eingehenden Traffics davon abhalten, jemals die Origin-Server zu erreichen.“

https://twitter.com/dstufft/status/925081822358310913

https://twitter.com/EWDurbin/status/865221456237428737

RubyGems

RubyGems.org ist der Gem-Hosting-Service der Ruby Community. Das Projekt ist Anfang 2014 unserem Open-Source-Programm beigetreten, um seine Gem-Downloads (einschließlich des Fastly Gems) an eine wachsende Zahl von Nutzern weltweit auszuliefern. Auch das Paketsystem selbst ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Hier einige Eckdaten zu RubyGerms.org aus dem Jahr 2022:

  • 10.918 neue Gems

  • 91.949 neue Gem-Versionen

  • 1.637.475.670 Gem-Downloads

  • 484 TB an gesamter Gem-Bandbreite

  • 1,2 Gigabit/Sekunde Fastly Bandbreite für die Bereitstellung von Gems an Nutzer von Bundler und RubyGems

HashiCorp

Die Werte von Fastly und HashiCorp ergänzen sich perfekt. Beide Unternehmen unterstützen Entwickler und DevOps-Teams und erweitern die Grenzen dessen, was innerhalb des Datacenters und darüber hinaus für möglich gehalten wird. Als langjährige Nutzer von HashiCorp Projekten freuen wir uns, ihre Downloads weltweit zu hosten und bereitzustellen, da ihre Nutzerbasis von Jahr zu Jahr weiter wächst. Im Jahr 2017 konnte HashiCorp Folgendes verzeichnen:

  • Fast 50.000.000 Open-Source-Downloads

  • Fast 30.000.000 Anfragen auf den Open-Source-Websites von HashiCorp

Tor

Im Sommer 2016 begannen wir mit dem Sponsoring des Browserprojekts Tor und der kostenlosen Bereitstellung seiner Browser-Updates über das Fastly Netzwerk.

Ein kürzlich erschienener Blogpost gibt Aufschluss über das Wachstum des Projekts:

  • Skalierung der Infrastruktur, um mit der Nachfrage der Nutzer Schritt zu halten, und Wachstum von 50 MB auf Linux im Jahr 2014 auf aktuell 85 MB

  • Anhaltender Anstieg der Update-Pings (Überprüfung, ob ein Update verfügbar ist) auf 2.000.000 pro Tag

  • Übertragung von knapp 2,1 TB pro Tag über das Fastly Netzwerkmit Spitzenwerten von über 14 TB pro Tag.

Unterstützung von Non-Profits

Ähnlich wie bei Open Source sind Non-Profit-Organisationen auf die Hilfe von Freiwilligen angewiesen, um ihre Programme zu entwickeln, ihre Reichweite zu vergrößern und letztendlich etwas in der Community zu bewirken. Es gibt so viele Organisationen, die mit begrenzten Mitteln wertvolle Arbeit für die Allgemeinheit leisten – nicht nur im technischen Bereich. Als wir anfingen, Services für Open-Source-Projekte anzubieten, wurde uns klar, dass wir dieselben Services auch für Non-Profit-Projekte anbieten könnten. Wir wandten uns an Programme, die uns am Herzen lagen, und boten ihnen unsere Unterstützung an. Dann baten wir die entsprechenden Organisationen uns weiterzuempfehlen, und bald verzeichneten wir einen Zustrom von Non-Profit-Organisationen, die unsere Hilfe benötigten. Zu diesen Organisationen gehören Journalisten im Ausland (Reporter ohne Grenzen), Katastrophenhilfsorganisationen (Direct Relief, Ärzte ohne Grenzen) und Organisationen, deren Aufgabe es ist, Bildung zu vermitteln (Khan Academy).

Ausblick

Während wir als Unternehmen weiter wachsen – und mit Bedacht skalieren, um unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten – freuen wir uns auch darauf, unser Open-Source- und Non-Profit-Programm auszubauen. Wir sind stolz darauf, die besten Seiten des Internets zu bedienen, und das gilt auch für Open-Source- und Non-Profit-Projekte. Im letzten Jahr haben wir den Open-Source- und Non-Profit-Traffic in unserem Netzwerk mehr als verdoppelt, aber unsere Arbeit ist noch lange nicht getan. Wir wollen diejenigen, die Gutes in der Welt tun, unterstützen, ihnen eine Stimme geben und ihre Reichweite vergrößern. Im Jahr 2018 wollen wir mehr Projekten und Organisationen helfen, ihr Ziel zu erreichen und die Welt (und das Internet) zu einem besseren Ort zu machen.

Wenn auch Sie ein Projekt haben, das unsere Unterstützung gebrauchen könnte, setzen Sie sich unter community@fastly.com unbedingt mit uns in Verbindung.

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