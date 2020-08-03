Sämtliche Ankündigungen unseres ersten Fastly Special Events Anil Dash Fastly macht das Internet in Echtzeit zu einem besseren Ort! Falls Sie unser allererstes Special Event für Entwickler verpasst haben, finden Sie hier alle Highlights, Features und die schönsten Momente des Tages. 20. Juni 2024

Natürlich sind wir schneller. Aber auch sicherer. Lakshmi Sharma Gehen Sie nicht länger Kompromisse zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit ein. Hier erfahren Sie, wie Fastly seinen Kunden mehr Sicherheit UND eine bessere Performance bietet (und gleichzeitig für weniger Komplexität und geringere Kosten sorgt). 23. August 2023

Community Spotlight: Una Thompson sorgt mit Jortage für mehr Übersicht im Fediverse Hannah Aubry Das Community-Projekt Jortage hilft Poolmitgliedern, mit dedupliziertem Objektspeicher und Hosting die Gesamtspeicherkosten zu senken. Erfahren Sie, wie Jortage mithilfe von Fastly die Kosten gering hält und das Fediverse schneller und ansprechender macht. 11. Mai 2023

Fastly und das Fediverse, Teil 1 Simon Wistow Open Source und Standards sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind also gespannt, wie sich das Fediverse in den kommenden Monaten entwickeln wird. Zunächst aber ein kurzer Einblick in dieses spannende Thema und wie Fastly es unterstützt. 09. Februar 2023

Community Spotlight: Neil Hanlon und Rocky Linux Hannah Aubry Fastly im Gespräch mit Neil Hanlon, Infrastructure Lead für Rocky Linux, einem auf Open Source basierenden Enterprise-Betriebssystem und Mitgliedssoftware im Fast Forward Programm von Fastly. 30. Januar 2023

Hinter den Kulissen von Jupyters nbviewer.org: Yuvi Panda über die Werte und den Wert des offenen Internets Hannah Aubry Wir freuen uns sehr, nbviewer von Project Jupyter in unserem Fast Forward Programm begrüßen zu dürfen. Um mehr über nbviewer und die zugrundeliegenden Werte zu erfahren, haben wir uns mit Yuvi Panda, einem Mitwirkenden an dem Projekt, zusammengesetzt. 10. Januar 2023

Barrierefreiheit bei der Datenvisualisierung Henry Zhang Wir bei Fastly möchten gerne alles richtig machen. Deshalb führen wir mit unserem Produkt Edge Observer eine barrierefreiere Farbpalette für die Datenvisualisierung ein. 14. November 2022

Sicherheit und Geschwindigkeit auf höchstem Niveau: Fastly im Gespräch mit Michael Taylor, IT Director des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams Margaret Arakawa In diesem Interview spricht Margaret Arakawa, CMO von Fastly, mit Michael Taylor, IT Director des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams, über die Rolle, die Technologie und Sicherheit in der Formel 1 spielen. Außerdem erfahren wir, wie die beiden Unternehmen gemeinsam immer höhere Maßstäbe in Sachen Innovation, Performance und Fan-Erlebnis setzen wollen. 05. Oktober 2022

Ein Gespräch über QUIC mit Jana Iyengar: Die Neugestaltung grundlegender Standards im Web Anil Dash Ein aufschlussreiches Gespräch mit Jana Iyengar, VP of Product Infrastructure Services bei Fastly, über die Arbeit mit einer ganzen Community brillanter Nutzer an der Neugestaltung der grundlegenden Standards für das Internet, das wir alle tagtäglich nutzen. 28. September 2022

Video vom Web Summit 2021: Unternehmenskultur in einer hybriden Arbeitsumgebung Simon Wistow In diesem Video vom Web Summit 2021 besprechen wir, wie sich eine Unternehmenskultur aufbauen und beibehalten lässt, wenn einige Teammitglieder vor Ort und andere von zu Hause aus arbeiten. 15. November 2021

„Asian American and Pacific Islander Heritage Month“: Überlegungen zu den Erfahrungen von Menschen mit asiatischer Abstammung in der Technologiebranche Stephanie Schoch Im Rahmen unseres „Asian American and Pacific Islander (AAPI) Heritage Month“ im Mai haben wir eine Diskussionsrunde mit asiatischstämmigen Führungspersönlichkeiten aus Technologieunternehmen veranstaltet, die sich gemeinsam mit der Frage beschäftigten, inwiefern ihr jeweiliger kultureller Hintergrund ihre Karriere und ihren Aufstieg in Führungspositionen beeinflusst hat. 26. Mai 2021

Women’s History Month: So unterstützen wir Frauen – jetzt und in Zukunft Sam Perlman Die Tech-Branche ist nicht gerade für die Inklusion der Geschlechter bekannt. Wir setzen uns für Fortschritte und gerechtere Chancen für unsere Mitarbeiter*innen und unsere gesamte Community ein. Lesen Sie, wie wir unsere Recruitment-Prozesse zugunsten von mehr Inklusion überarbeiten und gemeinsam den Women’s History Month feiern. 26. März 2021

Fastly blickt zurück: 10 Jahre voller schöner Erinnerungen Hannah Aubry Am 3. März feierte Fastly sein 10-jähriges Gründungsjubiläum. Aus diesem Anlass haben wir mit einigen der dienstältesten Mitarbeiter von Fastly gesprochen und sie gebeten, ihre Erinnerungen und Visionen für die Zukunft mit uns zu teilen. 22. März 2021

Rückblick auf Fastlys allererste „Global Week of Service“ James White, Annette Cipollini Dieses Jahr haben wir unser Team dazu ermutigt, sich eine Auszeit von der Arbeitswoche zu nehmen, um gemeinsam Gutes zu tun, sich mit Kollegen auszutauschen und Organisationen zu unterstützen, die etwas bewegen. 16. März 2021

Entwicklungschefs: Sicherheit ist auch Ihre Aufgabe Sean Leach Das Aufkommen von Secure DevOps hat dazu geführt, dass Sicherheitsexperten um die Aufmerksamkeit und Unterstützung ihrer Entwicklerkollegen buhlen. Aber was können Führungskräfte von Entwicklerteams tun, um die Lücke zu schließen? Wir haben vier Ideen für Sie zusammengestellt, wie Sie Sicherheit in Ihre DevOps-Kultur, Workflows und Ziele integrieren können. 10. März 2021