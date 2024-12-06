Eingehende technische Schulungen bei der Altitude San Francisco

Kommen Sie am 28. und 29. Juni zur Altitude San Francisco, unserer jährlichen Kundenkonferenz an der Westküste. Melden Sie sich unten an (aber lassen Sie sich nicht zu viel Zeit – Altitude New York ist bereits ausgebucht!).

In diesem Jahr stehen am 28. Juni ganztägig eingehende technische Schulungen auf dem Plan, damit Ihre Teams ihr Fachwissen in folgenden Bereichen vertiefen können:

Steigerung Ihrer Cache-Hitrate mit Fastly Systems Engineer Leon Brocard

Einfache Methoden zur Bedrohungsmodellierung mit Jonathan Foote, Senior Security Architect bei Fastly, und Jose Nazario, Director of Security Research

Aufbau einer CI/CD-Pipeline mit Fastly, Terraform und Travis CI mit Fastly Webperformance Engineer Patrick Hamann

Logging auf der Edge mit Fastly Systems Engineer Chris Jackel + Google

Skalierung Ihrer Anwendung mit dem Fastly Loadbalancer mit Fastly Engineer Chris Buckley

Alles, was Sie über Debugging wissen müssen mit den Fastly Veteranen Austin Spires und Cassandra Dixon

Am 29. Juni hören wir in der Terra Gallery Keynotes und Hauptvorträge über die Zukunft von Bereitstellung, Infrastruktur und Enforcement auf der Edge und vieles mehr:

Daniel Kahn Gillmor, Senior Staff Technologist von ACLU , über die Rolle von CDNs beim Schutz von Nutzerdaten.

Julia Grace, Director of Infrastructure Engineering bei Slack , erklärt, wie man die komplexen Herausforderungen bei der Skalierung von Plattformen bewältigen kann, indem man sein Verständnis des Backends auf das Frontend überträgt.

Tyler McMullen, CTO von Fastly, über die Zukunft von Edge Computing und Auslieferung.

Artur Bergman, CEO von Fastly, stellt seine Vision für die Fastly Edge-Cloud-Plattform vor.

Weitere Sessions werden demnächst bekanntgegeben: Werfen Sie ab und zu einen Blick auf unsere Agenda, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!