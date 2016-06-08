Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft Simon Wistow Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören. 09. April 2026

Kontrollieren und monetarisieren Sie Ihre Inhalte mit dem RSL-Standard Simon Wistow KI-Crawler scrapen das Internet, wobei sie häufig Regeln missachten und Publishern Ressourcen kosten. Mit dem neuen RSL-Standard können Sie den Zugriff auf Ihre Inhalte blockieren, zulassen oder sogar Gebühren erheben. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert. 10. September 2025

Einführung der Fastly Staging-Umgebung: Sicher testen, einfach bereitstellen Simon Wistow Wir stellen die Staging-Umgebung von Fastly vor, mit der Sie Ihre CDN- und Compute-Konfigurationen mühelos mit nur einem Klick testen können, bevor sie live gehen. 27. Januar 2025

Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da! Simon Wistow Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt. 20. Juni 2024

Fastly und das Fediverse, Teil 1 Simon Wistow Open Source und Standards sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind also gespannt, wie sich das Fediverse in den kommenden Monaten entwickeln wird. Zunächst aber ein kurzer Einblick in dieses spannende Thema und wie Fastly es unterstützt. 09. Februar 2023

Fastly + Fanout – mit Echtzeit-Messaging und Edge Computing ein starkes Team Simon Wistow Wir freuen uns, dass Fanout jetzt zu Fastly gehört. Die Integration in unser Netzwerk ermöglicht die schnellere Entwicklung von Echtzeit-Apps auf der Edge, eine kürzere Time to Market, weniger Reibung und noch nie dagewesene Skalierbarkeit. 30. März 2022

Fastly + Glitch: Auf der Edge zu entwickeln war nie einfacher Simon Wistow Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft können Sie Glitch Anwendungen auf Compute@Edge bereitstellen. Damit wird es noch einfacher, qualitativ hochwertige, nutzerdefinierte digitale Erlebnisse auf unserer Edge-Cloud-Plattform zu entwickeln. 02. Februar 2022

Video vom Web Summit 2021: Unternehmenskultur in einer hybriden Arbeitsumgebung Simon Wistow In diesem Video vom Web Summit 2021 besprechen wir, wie sich eine Unternehmenskultur aufbauen und beibehalten lässt, wenn einige Teammitglieder vor Ort und andere von zu Hause aus arbeiten. 15. November 2021

3 Vorteile von CDNs für Startups Simon Wistow Ein modernes CDN kann Ihnen helfen, SEO-Rankings zu verbessern, personalisierte Inhalte leichter auszuliefern und Ihre Websites und Anwendungen zu schützen – drei Hauptelemente für erfolgreiche Startups. 22. Februar 2021

4 Aspekte moderner CDNs, mit denen Startups nach eigenen Aussagen beim Erreichen ihrer Ziele unterstützt werden Simon Wistow Informieren Sie sich über die vier Möglichkeiten, wie Startups CDNs nutzen, um ihre Ziele zu erreichen, und über unsere Liste der empfohlenen CDN-Anbieter. 20. Januar 2021