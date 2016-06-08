Simon Wistow
VP Strategic Initiatives, Fastly
Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft
Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören.
Kontrollieren und monetarisieren Sie Ihre Inhalte mit dem RSL-Standard
KI-Crawler scrapen das Internet, wobei sie häufig Regeln missachten und Publishern Ressourcen kosten. Mit dem neuen RSL-Standard können Sie den Zugriff auf Ihre Inhalte blockieren, zulassen oder sogar Gebühren erheben. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert.
Einführung der Fastly Staging-Umgebung: Sicher testen, einfach bereitstellen
Wir stellen die Staging-Umgebung von Fastly vor, mit der Sie Ihre CDN- und Compute-Konfigurationen mühelos mit nur einem Klick testen können, bevor sie live gehen.
Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da!
Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt.
Fastly und das Fediverse, Teil 1
Open Source und Standards sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind also gespannt, wie sich das Fediverse in den kommenden Monaten entwickeln wird. Zunächst aber ein kurzer Einblick in dieses spannende Thema und wie Fastly es unterstützt.
Fastly + Fanout – mit Echtzeit-Messaging und Edge Computing ein starkes Team
Wir freuen uns, dass Fanout jetzt zu Fastly gehört. Die Integration in unser Netzwerk ermöglicht die schnellere Entwicklung von Echtzeit-Apps auf der Edge, eine kürzere Time to Market, weniger Reibung und noch nie dagewesene Skalierbarkeit.
Fastly + Glitch: Auf der Edge zu entwickeln war nie einfacher
Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft können Sie Glitch Anwendungen auf Compute@Edge bereitstellen. Damit wird es noch einfacher, qualitativ hochwertige, nutzerdefinierte digitale Erlebnisse auf unserer Edge-Cloud-Plattform zu entwickeln.
Video vom Web Summit 2021: Unternehmenskultur in einer hybriden Arbeitsumgebung
In diesem Video vom Web Summit 2021 besprechen wir, wie sich eine Unternehmenskultur aufbauen und beibehalten lässt, wenn einige Teammitglieder vor Ort und andere von zu Hause aus arbeiten.
3 Vorteile von CDNs für Startups
Ein modernes CDN kann Ihnen helfen, SEO-Rankings zu verbessern, personalisierte Inhalte leichter auszuliefern und Ihre Websites und Anwendungen zu schützen – drei Hauptelemente für erfolgreiche Startups.
4 Aspekte moderner CDNs, mit denen Startups nach eigenen Aussagen beim Erreichen ihrer Ziele unterstützt werden
Informieren Sie sich über die vier Möglichkeiten, wie Startups CDNs nutzen, um ihre Ziele zu erreichen, und über unsere Liste der empfohlenen CDN-Anbieter.
Warum mehr POPs nicht immer besser sind
Wir werden häufig gefragt, warum eine größere Anzahl an POPs ein CDN nicht unbedingt schneller macht. Zur Veranschaulichung hier ein Vergleich zwischen Convenience Stores und Supermärkten.