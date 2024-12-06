Ein Blick auf die Netzwerkdaten: Wer holt Gold bei den Fastly Games?

Seit dem 23. Juli streamen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt tausende Stunden Inhalte von den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio. Auch wir verfolgen die Geschehnisse mit – sowohl die Sportereignisse als auch den Traffic, der dadurch bei unseren Kunden generiert wird.

Unser globales Netzwerk bedient durchschnittlich 800 Milliarden Anfragen pro Tag und hat eine weltweite Kapazität von 130 Tbit/s. So können wir zuverlässig und sicher Streaminginhalte für lokale, nationale und globale Sportereignisse ausliefern und gleichzeitig Einblicke in das Onlinegeschehen bieten. Anlässlich der Olympiade veranstalten wir unsere eigenen „Spiele“ und vergleichen verschiedene Länder anhand von Netzwerkdaten, die von allgemeinem Interesse sind und sich länderübergreifend konsequent beobachten lassen: IPv6-Nutzung sowie HTTP-, Betriebssystem- und Browserversionen.

Wir teilen die Ergebnisse der Fastly Games sowie die Traffic-Einblicke und Highlights von Kunden, die während der Olympischen Spiele Inhalte über unser Netzwerk ausliefern, auf Twitter , LinkedIn und Facebook . Zunächst aber möchten wir Sie mit diesem Post auf die Fastly Games einstimmen und Ihnen zeigen, anhand welcher Kriterien wir die gesammelten Daten auswerten.

Die wichtigsten Ereignisse im Überblick

Die Ereigniskategorien spiegeln die Rolle wider, die wir alle bei der Gestaltung eines besseren Internets spielen, indem wir die neuesten Protokolle nutzen und wichtige Software aktualisieren, um Angriffsflächen zu reduzieren.

Für die Ereignisse haben wir Daten analysiert, die zwischen dem 24. und 30. Juni 2021 erhoben wurden. Für jedes Ereignis haben wir einen Mindestschwellenwert von 100.000 insgesamt untersuchten Verbindungen oder Anfragen pro Land festgelegt, um zu verhindern, dass Länder mit besonders kleinen Stichprobengrößen die Ergebnisse zu ihren Gunsten verzerren.

Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen im Folgenden die Ereignisse vorstellen:

IPv6-Nutzung

Für dieses Ereignis haben wir den Prozentsatz der stichprobenartig ermittelten Verbindungen zu unserem Netzwerk analysiert, die über IPv6 hergestellt wurden. Die Ergebnisse sind von der Verfügbarkeit von IPv6-Konnektivität für Verbraucher in einem bestimmten Land sowie von der Nutzung von IPv6-basierten Auslieferungsservices durch unsere Kunden abhängig. Die Siegerstaaten waren diejenigen Länder mit dem höchsten Prozentsatz an untersuchten Anfragen über IPv6.

HTTP-Versionen

Für dieses Ereignis haben wir den prozentualen Anteil der stichprobenartig ermittelten Verbindungen zu unserem Netzwerk über die verschiedenen HTTP-Versionen analysiert. Die Siegerstaaten waren diejenigen Länder mit dem höchsten Prozentsatz an untersuchten Verbindungen über HTTP/2.0. Die Ergebnisse dieses Ereignisses sind von der Nutzung von Auslieferungsservices über HTTP/2.0 durch unsere Kunden abhängig. Obwohl dieses Protokoll bereits seit einigen Jahren allgemein verfügbar ist, wurde es noch nicht durchgängig für sämtliche Properties unserer Kunden implementiert. (Wir haben Unterstützung für QUIC und HTTP/3 angekündigt, aber diese Protokolle wurden nicht in die Analyse miteinbezogen, da sie derzeit nur eingeschränkt unterstützt werden).

Betriebssystemversionen

Für dieses Ereignis wurde der prozentuale Anteil der stichprobenartig ermittelten Anfragen an unser Netzwerk über Versionen von Windows, OS X, Android und iOS analysiert. Die Siegerstaaten waren diejenigen Länder mit dem höchsten Prozentsatz an Anfragen über die neuesten Major- oder Major.Minor-Betriebssystemversionen (d. h. 14.1). Ohne zu viel verraten zu wollen, können wir an dieser Stelle vorwegnehmen, dass die Ergebnisse ziemlich überraschend sind und darauf hindeuten, dass Nutzer weltweit ihre Systeme viel besser auf dem neuesten Stand halten müssen, um das Potenzial für Angreifer, bekannte Schwachstellen auszunutzen, zu verringern.

Browserversionen

Für dieses Ereignis haben wir den Prozentsatz der stichprobenartig ermittelten Anfragen an unser Netzwerk über Versionen von Google Chrome, Mozilla Firefox und Apple Safari analysiert. Die Siegerstaaten waren diejenigen Länder mit dem höchsten Prozentsatz an Anfragen über die neuesten Major- oder Major.Minor-Browserversionen. Ähnlich wie die Ergebnisse beim „Betriebssystem“-Ereignis weisen auch hier die Ergebnisse auf ein deutliches Verbesserungspotenzial bei der Aktualisierung wichtiger Software hin.

Und die Medaillen gehen an …

Halten Sie sich auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden über die Gewinner der Fastly Games, unsere Beobachtungen und Highlights von den Olympischen Spielen und vieles mehr!