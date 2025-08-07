Brancheneinblicke
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MoQ auf der Überholspur
Was haben die Formel 1, Drohnen und Livestreaming gemeinsam? In diesem Gastbeitrag erläutert MoQ-Mitbegründer Luke Curley, wie Media over QUIC die Medienauslieferung mit niedriger Latenz neu gestaltet.
So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge
Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen.
Verantwortlichkeit ohne Kontrolle gefährdet die Sicherheitsführung
CISOs tragen Verantwortung für Sicherheitsverletzungen, ohne mehr Kontrolle über die Systeme und Entscheidungen zu erhalten. Marshall Erwin, CISO von Fastly, erklärt, warum KI die Kluft zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Durchsetzung vergrößert.
Die Verlagsbranche im KI-Zeitalter: Warum Bot-Strategie heute eine Geschäftsstrategie ist
Fast die Hälfte des Internet-Traffics besteht mittlerweile aus Bots. Erfahren Sie, wie KI Publisher dazu zwingt, Traffic, Transparenz und die Zukunft ihres Geschäfts neu zu überdenken.
Fast die Hälfte des Internets ist nicht menschlich: Einblicke in den Threat Insight Report von Fastly
Der Threat Insights Report von Fastly zeigt, dass 49 % des Web-Traffics aus Bots bestehen, von denen 99 % unerwünscht sind. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Bot-Strategie weiterentwickeln können, um Sicherheit und Kosten zu optimieren.
Was ist CVE-2026-23869? React Server Components Sicherheitswarnung
CVE-2026-23869: Schwerwiegende Denial-of-Service-Schwachstelle in React Server Components. Sehen Sie die Auswirkungen und die betroffenen Versionen und erhalten Sie sofortigen Schutz mit einem virtuellen Patch.
Die KI-Temposteuer: Versteckte Sicherheitskosten der KI-zentrierten Einführung
KI-orientierte Organisationen müssen mit längeren Wiederherstellungszeiten, höheren Kosten für Sicherheitsverletzungen und immer größeren Angriffsflächen rechnen. So können Sie KI-Sicherheitsrisiken reduzieren und eine sichere KI-Infrastruktur aufbauen
DDoS im Dezember 2025
Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres.
Core Web Vitals: Verbessern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Website | Fastly
Verstehen Sie Core Web Vitals, wie Google das Seitenerlebnis misst und wie ein modernes CDN LCP, INP, CLS und die Performance der Website verbessert.
React2Shell Fortsetzung: Wichtige Informationen zu den zwei neuesten CVEs
Im Zuge der schwerwiegenden React2Shell-Schwachstellen wurden am 11. Dezember zwei weitere CVEs bekanntgegeben, die ähnliche Next.js- und React-Komponenten ausnutzen. Erfahren Sie mehr über diese neuen CVEs.
Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität
Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat.
Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit
Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen.
Wikipedia fordert KI-Unternehmen auf, das Scraping einzustellen
Wikipedia geht gegen das KI-Scraping vor und begründet dies mit der Überlastung der Server und dem Verlust von Traffic. Erfahren Sie, warum Publisher sich wehren und auf Bot-Management setzen.
DDoS im September
Der DDoS-Bericht von Fastly aus dem September 2025 beschreibt detailliert moderne Angriffe auf Anwendungen. Erhalten Sie Einblicke und Empfehlungen, um Ihre Sicherheitsinitiativen zu stärken.
In AI We Trust? Zunehmende KI-Nutzung in der Anwendungssicherheit trotz begrenzter Aufsicht
Die Einführung von KI in der Anwendungssicherheit nimmt rasant zu, aber die Aufsicht hinkt hinterher. Erforschen Sie das Paradox von Vertrauen und Risiko, False Positives und die Zukunft der KI in der Anwendungssicherheit.
DDoS im August
DDoS-Angriffstrends im August 2025: Hyperscale-Clouds sind die Quelle für 70 % der Angriffe. Erhalten Sie Einblicke in die neuesten DDoS-Trends bei Anwendungen, um die Sicherheit zu verbessern.
CISO-Perspektive: Threat Insights Report für das 2. Quartal 2025
Entdecken Sie den Bedrohungsbericht von Fastly für das 2. Quartal 2025 aus der Perspektive unseres CISO, Marshall Erwin. Entdecken Sie Einblicke in den Bot-Traffic und zentrale Sicherheitspraktiken.
Vibe-Änderung? Senior-Entwickler liefern fast 2,5-mal mehr KI-Code als Junior-Kollegen
Die Umfrage von Fastly zeigt, dass erfahrene Entwickler den KI-Tools genug vertrauen, um 2,5-mal mehr KI-Code zu liefern, während jüngere Entwickler bei der traditionellen Programmierung bleiben und vorsichtig sind.
KI-Bots im zweiten Quartal 2025: Trends aus dem Fastly Threat Insights Report
Der Threat Insights Report von Fastly für das zweite Quartal 2025 zeigt auf, wie sich Meta, OpenAI und andere Organisationen auf den Web-Traffic auswirken und welche Maßnahmen Organisationen ergreifen müssen, um die Kontrolle zu behalten.
Fastlys Netzwerkstabilität gegenüber HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen
Entdecken Sie, warum die Fastly-Architektur im Gegensatz zu anderen CDNs vor HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen schützt. Schützen Sie Ihre Anwendungen mit der sicheren Plattform von Fastly.