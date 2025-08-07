MoQ auf der Überholspur Luke Curley Was haben die Formel 1, Drohnen und Livestreaming gemeinsam? In diesem Gastbeitrag erläutert MoQ-Mitbegründer Luke Curley, wie Media over QUIC die Medienauslieferung mit niedriger Latenz neu gestaltet. 14. Juli 2026

So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 mehr Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen. 10. Juni 2026

Verantwortlichkeit ohne Kontrolle gefährdet die Sicherheitsführung Marshall Erwin CISOs tragen Verantwortung für Sicherheitsverletzungen, ohne mehr Kontrolle über die Systeme und Entscheidungen zu erhalten. Marshall Erwin, CISO von Fastly, erklärt, warum KI die Kluft zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Durchsetzung vergrößert. 20. Mai 2026

Die Verlagsbranche im KI-Zeitalter: Warum Bot-Strategie heute eine Geschäftsstrategie ist Ashley Hurwitz, David King Fast die Hälfte des Internet-Traffics besteht mittlerweile aus Bots. Erfahren Sie, wie KI Publisher dazu zwingt, Traffic, Transparenz und die Zukunft ihres Geschäfts neu zu überdenken. 07. Mai 2026

Fast die Hälfte des Internets ist nicht menschlich: Einblicke in den Threat Insight Report von Fastly David King, Natalie Griffeth Der Threat Insights Report von Fastly zeigt, dass 49 % des Web-Traffics aus Bots bestehen, von denen 99 % unerwünscht sind. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Bot-Strategie weiterentwickeln können, um Sicherheit und Kosten zu optimieren. 16. April 2026

Was ist CVE-2026-23869? React Server Components Sicherheitswarnung Matthew Mathur, Fastly Security Research Team CVE-2026-23869: Schwerwiegende Denial-of-Service-Schwachstelle in React Server Components. Sehen Sie die Auswirkungen und die betroffenen Versionen und erhalten Sie sofortigen Schutz mit einem virtuellen Patch. 09. April 2026

Die KI-Temposteuer: Versteckte Sicherheitskosten der KI-zentrierten Einführung Alina Lehtinen-Vela KI-orientierte Organisationen müssen mit längeren Wiederherstellungszeiten, höheren Kosten für Sicherheitsverletzungen und immer größeren Angriffsflächen rechnen. So können Sie KI-Sicherheitsrisiken reduzieren und eine sichere KI-Infrastruktur aufbauen 25. Februar 2026

DDoS im Dezember 2025 Liam Mayron, David King, + 1 mehr Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres. 22. Januar 2026

Core Web Vitals: Verbessern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Website | Fastly Natalie Griffeth Verstehen Sie Core Web Vitals, wie Google das Seitenerlebnis misst und wie ein modernes CDN LCP, INP, CLS und die Performance der Website verbessert. 01. Januar 2026

React2Shell Fortsetzung: Wichtige Informationen zu den zwei neuesten CVEs Fastly Security Research Team Im Zuge der schwerwiegenden React2Shell-Schwachstellen wurden am 11. Dezember zwei weitere CVEs bekanntgegeben, die ähnliche Next.js- und React-Komponenten ausnutzen. Erfahren Sie mehr über diese neuen CVEs. 11. Dezember 2025

Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität Austin Spires Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat. 19. November 2025

Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 mehr Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen. 14. November 2025

Wikipedia fordert KI-Unternehmen auf, das Scraping einzustellen Natalie Griffeth Wikipedia geht gegen das KI-Scraping vor und begründet dies mit der Überlastung der Server und dem Verlust von Traffic. Erfahren Sie, warum Publisher sich wehren und auf Bot-Management setzen. 14. November 2025

DDoS im September Liam Mayron, David King, + 1 mehr Der DDoS-Bericht von Fastly aus dem September 2025 beschreibt detailliert moderne Angriffe auf Anwendungen. Erhalten Sie Einblicke und Empfehlungen, um Ihre Sicherheitsinitiativen zu stärken. 17. Oktober 2025

In AI We Trust? Zunehmende KI-Nutzung in der Anwendungssicherheit trotz begrenzter Aufsicht Natalie Griffeth Die Einführung von KI in der Anwendungssicherheit nimmt rasant zu, aber die Aufsicht hinkt hinterher. Erforschen Sie das Paradox von Vertrauen und Risiko, False Positives und die Zukunft der KI in der Anwendungssicherheit. 08. Oktober 2025

DDoS im August Liam Mayron, David King DDoS-Angriffstrends im August 2025: Hyperscale-Clouds sind die Quelle für 70 % der Angriffe. Erhalten Sie Einblicke in die neuesten DDoS-Trends bei Anwendungen, um die Sicherheit zu verbessern. 10. September 2025

CISO-Perspektive: Threat Insights Report für das 2. Quartal 2025 Marshall Erwin Entdecken Sie den Bedrohungsbericht von Fastly für das 2. Quartal 2025 aus der Perspektive unseres CISO, Marshall Erwin. Entdecken Sie Einblicke in den Bot-Traffic und zentrale Sicherheitspraktiken. 09. September 2025

Vibe-Änderung? Senior-Entwickler liefern fast 2,5-mal mehr KI-Code als Junior-Kollegen Alina Lehtinen-Vela Die Umfrage von Fastly zeigt, dass erfahrene Entwickler den KI-Tools genug vertrauen, um 2,5-mal mehr KI-Code zu liefern, während jüngere Entwickler bei der traditionellen Programmierung bleiben und vorsichtig sind. 27. August 2025

KI-Bots im zweiten Quartal 2025: Trends aus dem Fastly Threat Insights Report Matthew Mathur, David King, + 1 mehr Der Threat Insights Report von Fastly für das zweite Quartal 2025 zeigt auf, wie sich Meta, OpenAI und andere Organisationen auf den Web-Traffic auswirken und welche Maßnahmen Organisationen ergreifen müssen, um die Kontrolle zu behalten. 19. August 2025