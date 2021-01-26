David Belson
Sr. Director, Data Insights, Fastly
David Belson ist Fastlys Senior Director of Data Insights und damit verantwortlich für die Entwicklung geplanter und gelegentlicher datengetriebener Geschichten sowie für die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, um diese Datenerkenntnisse für Kunden und die Open-Source-Community zu erschließen. In den letzten 25 Jahren hatte er vergleichbare Positionen inne und implementierte ähnliche Programme bei Organisationen wie der Internet Society und Unternehmen wie Oracles Internet Intelligence Team und Akamai Technologies.
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Cyber Five 2021: Neue Normalität oder zurück in alte Zeiten?
Wir haben den Traffic vom Vortag des Black Friday bis zum Cyber Monday analysiert, um die Daten-, Kauf- und Sicherheitstrends der großen Woche des E-Commerce zu verstehen.
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Wir sind dann mal offline: Internetausfälle im 3. Quartal 2021
Für Unternehmen und Endnutzer ist es wichtig, Internetausfälle zu überwachen, um Muster zu erkennen, Trends zu verstehen und Unterbrechungen zu vermeiden. Bei Fastly überwachen wir diese Ausfälle und teilen unsere Erkenntnisse so transparent wie möglich mit unserer Community. Hier einige weltweite Vorfälle im 3. Quartal 2021.
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Ein Blick auf die Netzwerkdaten: Wer holt Gold bei den Fastly Games?
Bei den Fastly Games handelt es sich um einen Ländervergleich anhand von vier datengesteuerten Ereignissen, basierend auf aggregiertem Netzwerk-Traffic: IPv6-Nutzung sowie HTTP-, Betriebssystem- und Browserversionen.
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Wir sind dann mal offline: Internetausfälle im 2. Quartal 2021
Im zweiten Quartal 2021 beobachteten wir weltweit eine Reihe von geplanten und ungeplanten Internetausfällen. In diesem Blogpost erfahren Sie einige Beispiele.
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Auswirkungen der Unterbrechung des mobilen Internets in Niger
In diesem Blogpost sehen wir uns die Auswirkungen einer Unterbrechung des Internets in Niger aus der Perspektive des Traffics auf der Fastly Plattform auf Landes-, Stadt- und Netzwerkebene an.
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Mehr als nur Bernie-Memes: Was wir am Tag der Amtseinführung beobachteten
Die Amtseinführung von Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris war aus vielerlei Gründen einzigartig, nicht zuletzt wegen der fehlenden Menschenmengen aufgrund der Coronakrise und der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Fastly analysierte den Kunden-Traffic auf der Fastly Plattform für die Bereiche Social Media, Digital Media, Memes und andere Branchen nach Anfragen pro Sekunde (RPS).