Fastly für Glitch mit dem DEVIES Award 2023 ausgezeichnet

Wir möchten Ihnen diese aufregenden Neuigkeiten nicht vorenthalten: Fastly wurde für Glitch in der Kategorie „Developer Environments & Coding Tools“ mit dem DEVIES Award 2023 ausgezeichnet.

Bei den DEVIES Awards werden jedes Jahr Preise in 31 Kategorien an Entwicklertechnologien verliehen, die sich durch herausragendes Design, Engineering und Innovation auszeichnen. In diesem Jahr wurden die Preisträger von einem Expertengremium des DevNetwork Advisory Board aus einer Rekordzahl von 310 Nominierungen ausgewählt. Die Kriterien lauteten wie folgt:

Besondere Aufmerksamkeit und Bekanntheit in der Softwarebranche Allgemeine Anerkennung und Nutzung durch die Entwickler- und Engineering-Community Vorreiterrolle bei der technischen Innovation innerhalb des jeweiligen Sektors

Am Anfang von Glitch </u> stand der Wunsch, beim Start eines neuen IT-Projektes auf so wenig Hindernisse wie möglich zu stoßen. So machten sich Entwickler an das Experiment, die größten bekannten Hürden zu beseitigen. Seither hat sich Glitch zu einer der integrativsten, inspirierendsten und produktivsten Entwickler-Communities überhaupt entwickelt. Millionen von Entwicklern profitieren bereits von der anwenderfreundlichen Entwicklungsumgebung, dem anpassbaren Code und dem lebendigen Austausch unter Mitstreitern.

Von Experimenten mit Virtual Reality (VR) mithilfe von WebXR über die Entwicklung innovativer Clicker-Games bis hin zur Ausbildungsförderung der nächsten Generation von Web Natives in Bootcamps, Schulen und im Selbststudium: Glitch unterstützt tausende Communities. Die Glitch Community hat im vergangenen Jahr einige bemerkenswerte Anwendungen entwickelt, darunter digitale Kunst, Musik-Apps, Spiele und Tools. Und die Ideen gehen nicht aus. Denn jetzt da Glitch und Fastly gemeinsam daran arbeiten, die Leistungsfähigkeit von Edge Computing jedem Entwickler zugänglich zu machen, eröffnen sich immer mehr Möglichkeiten.

„Entwickler-Tools und technische Produktlösungen sind wegweisend für Softwareentwickler, um auf dem Fundament des ständig wachsenden Technologiesektors aufzubauen. Die Auszeichnung von Fastly ist ein Beweis für die Führungsrolle des Unternehmens in Sachen Wachstum und Innovation in der Softwarebranche“, so Jonathan Pasky, Executive Producer bei DevNetwork und Producer der DeveloperWeek und der DEVIES Awards 2023.

Wir freuen uns darauf, unseren DEVIES Award auf der DeveloperWeek 2023 </u> (vom 15.-17. Februar in Oakland, Kalifornien, und vom 21.-22. Februar virtuell), der weltgrößten Konferenz für Entwickler und Engineers mit mehr als 8.000 Teilnehmern aus über 150 Ländern auf der ganzen Welt, entgegenzunehmen.

Ohne der Glitch Community stünden wir heute nicht hier. Wir sind ihr ausgesprochen dankbar für alles, was sie mit Glitch auf die Beine gestellt hat, und für ihren Beitrag zu unserem gemeinsamen Erfolg. Genau wie das Internet war auch die Entwicklung von Glitch ein Gemeinschaftsprojekt, und wir freuen uns sehr, diese Auszeichnung stellvertretend für die gesamte Community entgegenzunehmen.