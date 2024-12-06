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Aller guten Dinge sind fünf: Fastly ist der einzige Anbieter, der fünf Jahre in Folge als „Customers’ Choice“ für Web-App- und API-Schutz ausgezeichnet wurde

Andrew Peterson

Mitbegründer von Signal Sciences und VP für Security Sales bei Fastly, Fastly

SecurityFirmennews

Es läuft bei uns! Wir sind unglaublich stolz darauf, dass Fastly Next-Gen WAF (Powered by Signal Sciences) im fünften Jahr in Folge im Gartner Peer Insights Bericht „Voice of the Customer“: Web-App- und API-Schutz (Web-App- und API-Schutz) mit dem „Customers’ Choice“ ausgezeichnet wurde.

Fastly ist der einzige Web-App- und API-Schutz-Anbieter, der diese Auszeichnung bereits fünfmal hintereinander erhalten hat. Wir sind besonders stolz darauf, dass Kunden unserer Next-Gen WAF durchschnittlich 5 von 5 Sternen gegeben haben – der höchste Wert aller Anbieter – und dass 97 % angaben, sie anderen Kunden weiterzuempfehlen. Außerdem haben wir mit über 140 Kundenbewertungen (Stand: 30. November 2022) von allen Anbietern die meisten Rezensionen erhalten.

Wir glauben, dass diese Anerkennung zeigt, wie sehr der Zusammenschluss mit Signal Sciences Fastlys Fähigkeit gestärkt hat, Entwickler dabei zu ermöglichen, das Internet schnell, sicher und ansprechend zu machen. Im vergangenen Jahr haben wir die Möglichkeit eingeführt, die Fastly Next-Gen WAF in unserem globalen Edge-Cloud-Netzwerk zu deployen, wodurch der Schutz näher an den Endnutzer rückt und Origin-Systeme vor bösartigem Traffic abgeschirmt werden. Das macht Fastly zur Next-Gen WAF-Lösung mit den flexibelsten Bereitstellungsoptionen auf dem Markt: unsere Fähigkeit, Apps und APIs überall dort zu schützen, wo sie sich befinden, mit einer einheitlichen Lösung, die sich in Containern, auf den eigenen Servern, in der Cloud oder auf der Edge deployen lässt.

Was unsere Kunden dazu sagen

Die jüngste Auszeichnung beruht auf Bewertungen von über 140 tatsächlichen Nutzern, die unsere Next-Gen WAF gekauft, implementiert und genutzt haben. Hier einige Beispiele für ihr Feedback:

  • „Die Implementierung war einfach und sehr schnell. Der Support durch Fastlys Team war ausgezeichnet. Diese WAF ist sehr effizient und erfüllt unsere Anforderungen perfekt." - CTO, Medienbranche

  • „Nach wie vor das beste WAF-Produkt auf dem Markt. Einfach zu bedienen, aber mit vielen individuellen Anpassungen. Selbst mit einem kleinen Sicherheitsteam bietet dieses Produkt starke Sicherheits- und Compliance-Funktionen.“ - Direktor für Produktsicherheit, Immobilienbranche

  • „Dies ist eines der besten WAF-Produkte, die ich je genutzt habe. Einfaches Onboarding, sehr gute Dashboard-Funktionen und eine hervorragende UI zur Verwaltung von Websites und Regeln. Keine False Positives und eine einfache Regeldurchsetzung (Self-Service).“ - Engineering Manager, Einzelhandel

  • „Wir haben mehr als 4 WAF-Lösungen getestet, bevor wir uns für diesen speziellen Bereich für Fastly entschieden haben. Die Zusammenarbeit mit dem Support-Team von Fastly ist sehr angenehm. Es steht uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und hilft uns mit Lösungsvorschlägen. Die Fastly Next-Gen WAF ist das beste Produkt, das wir in unseren Produktivumgebungen implementiert haben.“ – Direktor der IT, Medienbranche   

  • „Die Implementierung und das Gesamterlebnis mit der Fastly NGWAF sind absolut reibungslos. Direkt nach der Einrichtung haben wir im Produkt den Blocking Mode aktiviert und sofort den Mehrwert erkannt, den wir beim Schutz unserer Websites erhalten haben.“  Die Gen WAF ist das beste Produkt, das wir in unseren Produktivumgebungen implementiert haben.“ - IT Security and Risk Management, Konsumgüterbranche

Kunden spüren den Unterschied mit der Next-Gen WAF – bei Sicherheit, Geschwindigkeit und User Experience. Und sie haben nicht nur unsere Next-Gen WAF anerkannt: Fastly wurde zur „Kundenwahl“ im Gartner Peer Insights™ Bericht „Voice of the Customer“: Global Content Delivery Network (CDN) 2022 ernannt. Mit der höchsten Gesamtbewertung unter sieben qualifizierten Anbietern erhielt unser CDN die höchste Kundenbewertung von 4,8 von 5 Sternen, und 97 % gaben an, dass sie es anderen Kunden empfehlen würden, basierend auf 145 Bewertungen zum Stand vom 28. Februar 2022.

Auf noch viele weitere Jahre!

Wir sind unglaublich stolz darauf, die Erwartungen unserer Kunden auch weiterhin zu übertreffen – während wir fünf Jahre der Anerkennung feiern, feiern wir gleichermaßen unsere Kunden und unsere gesamte Community für ihr kontinuierliches Feedback und Vertrauen. Mit ihrer Unterstützung wird es uns gelingen, das Internet nicht nur in den nächsten fünf Jahren, sondern auch darüber hinaus zu einem besseren, schnelleren und sichereren Ort zu machen.

Gartner, Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Web-App- und API-Schutz, Peer Reviews, 31. Januar 2023. 

Die Inhalte von Gartner Peer Insights setzen sich aus Meinungen einzelner Endnutzer zusammen, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Diese Inhalte sind weder als Tatsachenbehauptungen zu verstehen noch repräsentieren sie die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keinen Service, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Servicemarke von Gartner Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern und PEER INSIGHTS eine eingetragene Handelsmarke von Gartner Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften und werden hier mit ausdrücklicher Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis: Dieser Bericht hieß früher Gartner Peer Insights „Voice of the Kunde“: Webanwendung Firewalls.

In den Jahren 2019 und 2020 waren wir darin als Signal Sciences vertreten. Fastly hat Signal Sciences 2020 erworben.

Hinweis: Dieser Bericht hieß früher Gartner Peer Insights „Voice of the Kunde“: Webanwendung Firewalls.

In den Jahren 2019 und 2020 waren wir darin als Signal Sciences vertreten. Fastly hat Signal Sciences 2020 erworben.

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