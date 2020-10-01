Andrew Peterson
Mitbegründer von Signal Sciences und VP für Security Sales bei Fastly, Fastly
Bevor Andrew Signal Sciences mitbegründete und bei Fastly den Vertrieb von Sicherheitslösungen übernahm, hat er über 15 Jahre lang führende, hochleistungsfähige Produkt- und Vertriebsteams auf fünf Kontinenten aufgebaut, unter anderem für Unternehmen wie Etsy, Google und die Clinton Foundation. Sein Buch „Cracking Security Misconceptions“ ermutigt auch Nicht-Sicherheitsfachleute, sich an der Sicherheit ihrer Unternehmen zu beteiligen. Er hat einen BA-Abschluss in Science, Technology, and Society von der Stanford University.
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Aller guten Dinge sind fünf: Fastly ist der einzige Anbieter, der fünf Jahre in Folge als „Customers’ Choice“ für Web-App- und API-Schutz ausgezeichnet wurde
Es läuft bei uns! Wir sind unglaublich stolz, dass Fastly Next-Gen WAF (Powered by Signal Sciences) im fünften Jahr in Folge im Gartner Peer Insights Bericht „Voice of the Customer“: Web-App- und API-Schutz (WAAP) mit dem „Customers' Choice“ ausgezeichnet wurde.
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Der Weg in eine bessere und sicherere Cyberzukunft: Ein Ausblick auf das Jahr 2023
Cybersicherheit war auch dieses Jahr wieder ein heiß diskutiertes Thema. Vom Umstieg auf die Cloud bis hin zur Automatisierung: Wir stellen Ihnen vier Branchentrends vor, die Sie für das Jahr 2023 erwarten dürfen.
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Fastly (Signal Sciences) zum dritten Mal zum Customer’s Choice gekürt
Fastly (Signal Sciences) wurde im Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ Report 2021 für seine Web Application Firewall (WAF) von den Kunden zum „Customers’ Choice“ gekürt.
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Ab heute sind Signal Sciences und Fastly ein leistungsstarkes Team. Und unsere Kunden stehen dabei an erster Stelle.
Die Übernahme von Signal Sciences durch Fastly – und damit ein riesiger Schritt in Richtung unserer Vision von moderner, einheitlicher Webanwendungs- und API-Sicherheit – ist geschafft. Auf unserem gemeinsamen Weg zur Entwicklung einer besonders sicheren, performancestarken Plattform lassen wir uns von unserem Leitgedanken inspirieren, Developern die Zügel in die Hand zu geben und zusammen mit ihnen ganz neue Möglichkeiten zu erschließen.