Machen Sie Ihr CDN fit für die Zukunft: Infrastruktur und Netzwerk als Kernkomponenten

Bei einem CDN kommt es nicht nur auf die Performance an (obwohl die Performance sehr wichtig ist)! Wenn Sie sich mit den Anforderungen Ihres Unternehmens an ein CDN auseinandersetzen, sollten Sie sich auch etwas eingehender mit der zugrundeliegenden Infrastruktur und dem entsprechenden Netzwerk befassen. Die Technologie, auf der Ihr CDN beruht, muss mit den Anforderungen Ihres Unternehmens mitwachsen können und darf keinen Engpass darstellen, der das Wachstum des Unternehmens einschränkt.

Die Performance und der Funktionsumfang, die ein CDN bieten kann, hängen stark von der Technologie, Architektur und Software des zugrunde liegenden Netzwerks ab. Dies kann für die aktuelle Performance wichtig sein, aber noch entscheidender ist, dass Ihr Anbieter in der Lage sein muss, mit Ihnen zu wachsen und auch in Zukunft die von Ihnen benötigten Services anzubieten. Das Internet entwickelt sich rasant weiter, und die Erwartungen der Nutzer in puncto Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Internet- und Streaming-Erlebnisse steigen ebenfalls. Die Kosten eines Anbieterwechsels sind hoch. Sie sollten sich also für einen Anbieter entscheiden, der Ihre Anforderungen längerfristig erfüllt.

Bedeutung der Infrastruktur Ihres CDN

Wir stellen Ihnen im Folgenden einige Möglichkeiten zur Beurteilung der Modernität, Einschränkungen und technischen Schulden eines CDN-Netzwerks vor. Die Architektur und das Netzwerkdesign sollten modern sein und auf Technologien basieren, mit denen das Netzwerk mit weniger, dafür aber leistungsfähigeren und effizienteren Points of Presence (POPs) betrieben werden kann, anstatt viele leistungsschwache und ineffiziente POPs zu betreiben. Die Netzwerkinfrastruktur sollte vollständig softwaredefiniert sein, damit keine zusätzliche Latenz durch Hardwarekomponenten wie Loadbalancer oder Router entsteht, die nicht vollständig kontrolliert oder optimiert werden können. Dies ist auch für das zukünftige Wachstum entscheidend, denn ein softwaredefiniertes Netzwerk bedeutet, dass jede einzelne Funktion aktualisiert, mit einem Upgrade versehen und optimiert werden kann, wenn sich die Anforderungen der Kunden und des Internets ändern.

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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Pflege und Weiterentwicklung eines einzigen globalen Netzwerks für alle Funktionen und Produkte. Wenn Funktionen auf unterschiedliche Netzwerke verteilt sind, werden die Kosten für die Wartung und Aktualisierung der einzelnen Netzwerke schnell unübersichtlich und oftmals teurer. Außerdem führt Netzwerk-Hopping zu mehr Latenz. Dies kann wiederum zu einer schlechteren Performance und einem langsameren Innovationstempo führen. Nicht selten werden die Kosten für all diese Ineffizienz an die Kunden selbst weitergegeben.

Zu guter Letzt sollte die Plattform u. a. die fortschrittlichsten, effizientesten und sichersten Protokolle verwenden. Momentan handelt es sich dabei um Protokolle wie HTTP3, QUIC und TLS 1.3, aber es sollte auch eine Garantie dafür geben, dass proaktiv auf die neuesten, schnellsten und sichersten Optionen gewechselt wird, damit den Kunden ohne eigenes Zutun stets der beste Service geboten wird.

So holen Sie mehr aus Ihrem CDN heraus

Ein CDN, das auf moderner Architektur mit einer einheitlichen Plattform basiert, kann für deutlich mehr Transparenz und Verfügbarkeit, kürzere Latenzzeiten und eine bessere Performance sorgen. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen CDN sind oder herausfinden möchten, welche Optionen derzeit verfügbar sind, lesen Sie unsere ultimativen Tipps für den Kauf eines CDN . Unser Leitfaden liefert unter anderem Einblicke in Themen wie Performance, Echtzeittransparenz und Konfigurierbarkeit.

Bieten Sie Ihren Kunden das bestmögliche digitale Erlebnis – mit einem zuverlässigen, sicheren und schnellen CDN. Ansonsten bleiben Sie möglicherweise auf einer schlechten Performance, hohen Kosten und langsamen Websites oder Apps sitzen.