Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten Austin Spires, John Agger Wie streamen Sie die WM für geschätzte 1,8 Mrd. Fans? Entdecken Sie Fastlys Traffic-Insights, die Zuschaueranstiege in der Verlängerung und Strategien zur Echtzeit-Pirateriebekämpfung. 20. Juli 2026

Der KI-Traffic wuchs dieses Jahr 6,5-mal schneller als der menschliche Traffic Artur Bergman, Hossein Lotfi Daten von Fastly zeigen, dass der KI-Traffic von Januar bis Mai 2026 um 30 % gestiegen ist, wobei autonome Systeme fast die Hälfte der Internetanfragen ausmachten und die Webinfrastruktur umgestaltet haben. 09. Juni 2026

Schlechte Performance stoppt das Wachstum von SaaS/PaaS – warum Ihr CDN wichtig ist Omeed Nosrati, Fastly Enterprise Solution Architects Steigern Sie die SaaS- und PaaS-Performance mit dem richtigen CDN. Erfahren Sie, wie Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig produktgetriebenes Wachstum mit Fastly unterstützen. 04. Mai 2026

Medien über QUIC: Kann Streaming endlich sowohl Skalierung als auch niedrige Latenz bieten? Zac Shenker, John Agger Media over QUIC (MoQ) zielt darauf ab, niedrige Latenz und Skalierung durch das Streaming von Echtzeitmedien über QUIC zu vereinen und Segmente durch ein effizienteres Bereitstellungsmodell zu ersetzen. 15. April 2026

Fastly ermöglicht First-Party-Tagging für Google-Werbetreibende Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway ermöglicht zuverlässige First-Party-Messungen für Google-Werbetreibende. Stellen Sie Transparenz wieder her, erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und erzielen Sie bis zu 14 % mehr Werbesignale. 08. April 2026

Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können Noel Penzer Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können. 05. März 2026

Domains, neu gedacht: schneller, sicherer und vollständig unabhängig von der Service-Konfiguration Shane Burgess Fastlys neues Domain-Management: Domains sind unabhängig von der Servicekonfiguration, wodurch das Deployment-Risiko reduziert wird. Schneller und sicherer Betrieb in großem Maßstab. 03. März 2026

Die besten CDN-Anbieter Natalie Griffeth Entdecken Sie die besten CDN-Anbieter, um die Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit Ihrer Website zu verbessern. Vergleichen Sie Top-Plattformen wie Fastly, Cloudflare und Akamai, um die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden. 03. Februar 2026

Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich. 25. November 2025

Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität Austin Spires Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat. 19. November 2025

Optimierung der Webperformance: Die intelligenten Komprimierungsstandards von Fastly im Detail Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimieren Sie die Webperformance mit den intelligenten Komprimierungsvorgaben von Fastly. Erfahren Sie, wie Gzip und Brotli die Payload-Größen verkleinern, Kosten reduzieren und Ihre Website beschleunigen. 03. November 2025

Resilienz durch Design: Erkenntnisse zur Multi-Cloud-Bereitschaft Austin Spires Bleiben Sie online, wenn es darauf ankommt. Erfahren Sie, wie die Multi-Cloud- und Edge-Strategien von Fastly Ausfälle verhindern und Ihre Systeme schnell und zuverlässig halten. 30. Oktober 2025

Wie man den Speicherverbrauch von Varnish sicher in den Griff bekommt Daniel Axtens Wie Fastly eine verworfene Varnish-Idee in 25 % weniger Speicherschreibvorgänge und echte systemweite Vorteile verwandelte. 09. Oktober 2025

Bringen Sie Ihrer robots.txt einen neuen Trick bei (für KI) Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects Kontrolle, wie KI-Bots wie Google-Extended und Applebot-Extended Ihre Website-Inhalte für das Training verwenden. Aktualisieren Sie Ihre robots.txt-Datei mit einfachen Disallow-Regeln. 16. September 2025

Kontrollieren und monetarisieren Sie Ihre Inhalte mit dem RSL-Standard Simon Wistow KI-Crawler scrapen das Internet, wobei sie häufig Regeln missachten und Publishern Ressourcen kosten. Mit dem neuen RSL-Standard können Sie den Zugriff auf Ihre Inhalte blockieren, zulassen oder sogar Gebühren erheben. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert. 10. September 2025

Sustainability Dashboard: Beleuchten Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck Eoghan Kelly Das Sustainability Dashboard von Fastly bietet sofortigen Zugriff auf strombezogene Scope-2- und Scope-3-Emissionsdaten. Verstehen und optimieren Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck mühelos. 09. September 2025

Die besten Content Delivery Networks für Bot-Management Natalie Griffeth Vergleichen Sie die besten Content Delivery Networks für Bot-Management. Erfahren Sie, wie CDNs mithilfe von Verhaltensanalysen, maschinellem Lernen und Echtzeitkontrollen schädliche Bots auf der Edge stoppen. 01. September 2025

Request Collapsing entmystifiziert Stephen Crim Steigern Sie die Website-Performance mit Request Collapsing! Erfahren Sie, wie es die Effizienz verbessert, die Ursprungslast reduziert und das Caching für ein schnelles Nutzererlebnis optimiert. 14. August 2025

Vertrauen in großem Maßstab mit Fastly Image Optimizer und C2PA James Sherry Fastly Image Optimizer unterstützt jetzt C2PA und ermöglicht die überprüfbare Authentizität von Inhalten. Bekämpfen Sie Fehlinformationen und schaffen Sie Vertrauen durch gesicherte Bildherkunft in großem Maßstab. 12. August 2025