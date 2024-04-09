Edge-Netzwerk
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Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet
Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5.
Der Stand des Zahlungsverkehrs: Agentischer Handel, Zahlungen und die Edge
Entdecken Sie den Aufstieg des agentischen Handels, neue KI-Zahlungsprotokolle und warum die Edge zum Kontrollpunkt für sichere KI-gesteuerte Transaktionen wird.
So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge
Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen.
Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft
Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören.
Ihr KI-Programmierassistent bei Fastly ist jetzt noch leistungsfähiger
Verbessern Sie Ihren KI-Programmierassistenten bei Fastly. Nutzen Sie die Open-Source-Fähigkeiten des Fastly Agent Toolkits für die korrekte Deployment von VCL, CLI und Compute.
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht.
Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität
Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat.
Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute
Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können.
Resilienz durch Design: Erkenntnisse zur Multi-Cloud-Bereitschaft
Bleiben Sie online, wenn es darauf ankommt. Erfahren Sie, wie die Multi-Cloud- und Edge-Strategien von Fastly Ausfälle verhindern und Ihre Systeme schnell und zuverlässig halten.
DDoS im August
DDoS-Angriffstrends im August 2025: Hyperscale-Clouds sind die Quelle für 70 % der Angriffe. Erhalten Sie Einblicke in die neuesten DDoS-Trends bei Anwendungen, um die Sicherheit zu verbessern.
Können wir KI umweltfreundlich gestalten? Große Fragen zur Nachhaltigkeit von KI, beantwortet vom Mitbegründer von Fastly.
Kann KI umweltfreundlich sein? Simon Wistow von Fastly befasst sich mit großen Fragen zur Nachhaltigkeit von KI, gestützt auf Originaldaten aus unserer 2025-Umfrage zum KI-Energie-Puls-Check.
Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition
Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern.
Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da
Haben Sie genug von hohen Speicherkosten? Fastly Object Storage bietet stets kostenlosen ausgehenden Datentransfer und eine übersichtliche Preisgestaltung, sodass Sie Ihre Innovation umsetzen können, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Mit Fastly werden Websites schneller
Erhalten Sie Echtzeitkontrolle, steigern Sie die Performance und entwickeln Sie Apps noch schneller auf der Edge. Erfahren Sie, wie Fastly im Vergleich zu Cloudflare abschneidet.
Machen Sie Ihr CDN fit für die Zukunft: Infrastruktur und Netzwerk als Kernkomponenten
Neben einer großartigen Performance zählen auch die Infrastruktur und das Netzwerk, auf denen ein CDN basiert.
Eine simple Einführung in Edge Computing
Sie fragen sich, was es mit Edge Computing auf sich hat? Es handelt sich dabei um ein verteiltes Computing-Framework, das Anwendungen näher an Datenquellen wie IoT-Geräte oder lokale Edge-Server heranbringt.
Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da!
Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt.
Neue Updates und Einblicke zu Fastlys Observability
Lassen Sie sich unsere aktualisierten Observability Packages nicht entgehen, die es Kunden erlauben, mehrere Features in einem einzigen Produkt-Package zu erwerben.
Fastly forciert die weltweite Einführung der RPKI, um das Routing im Internet sicherer zu machen
Fastly unterstützt und beteiligt sich aktiv an der IETF und treibt die Entwicklung von Netzwerksicherheitsstandards voran. Erfahren Sie, wie wir die Routing-Sicherheit erhöhen und die Branchenstandards für ein sichereres Internet verbessern.
So verbessern Sie Ihren WebSocket Stack
Wenn Sie große Mengen an Inhalten in Echtzeit ausliefern möchten, können die Einschränkungen von WebSocket Sie Zeit und Geld kosten. Entdecken Sie, wie Sie mit WebSocket und Fastly Fanout Ihre Echtzeitkommunikation verbessern können.