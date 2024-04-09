Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet Kim Ogletree Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5. 07. Juli 2026

Der Stand des Zahlungsverkehrs: Agentischer Handel, Zahlungen und die Edge Shaun Flagg Entdecken Sie den Aufstieg des agentischen Handels, neue KI-Zahlungsprotokolle und warum die Edge zum Kontrollpunkt für sichere KI-gesteuerte Transaktionen wird. 01. Juli 2026

So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 mehr Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen. 10. Juni 2026

Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft Simon Wistow Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören. 09. April 2026

Ihr KI-Programmierassistent bei Fastly ist jetzt noch leistungsfähiger Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Verbessern Sie Ihren KI-Programmierassistenten bei Fastly. Nutzen Sie die Open-Source-Fähigkeiten des Fastly Agent Toolkits für die korrekte Deployment von VCL, CLI und Compute. 26. März 2026

Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft Jesse von Doom Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht. 24. März 2026

Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität Austin Spires Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat. 19. November 2025

Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 mehr Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können. 05. November 2025

Resilienz durch Design: Erkenntnisse zur Multi-Cloud-Bereitschaft Austin Spires Bleiben Sie online, wenn es darauf ankommt. Erfahren Sie, wie die Multi-Cloud- und Edge-Strategien von Fastly Ausfälle verhindern und Ihre Systeme schnell und zuverlässig halten. 30. Oktober 2025

DDoS im August Liam Mayron, David King DDoS-Angriffstrends im August 2025: Hyperscale-Clouds sind die Quelle für 70 % der Angriffe. Erhalten Sie Einblicke in die neuesten DDoS-Trends bei Anwendungen, um die Sicherheit zu verbessern. 10. September 2025

Können wir KI umweltfreundlich gestalten? Große Fragen zur Nachhaltigkeit von KI, beantwortet vom Mitbegründer von Fastly. Alina Lehtinen-Vela Kann KI umweltfreundlich sein? Simon Wistow von Fastly befasst sich mit großen Fragen zur Nachhaltigkeit von KI, gestützt auf Originaldaten aus unserer 2025-Umfrage zum KI-Energie-Puls-Check. 30. Juni 2025

Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition Ajay Bharadwaj Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern. 05. Februar 2025

Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da Jesse von Doom Haben Sie genug von hohen Speicherkosten? Fastly Object Storage bietet stets kostenlosen ausgehenden Datentransfer und eine übersichtliche Preisgestaltung, sodass Sie Ihre Innovation umsetzen können, ohne Ihr Budget zu sprengen. 12. Dezember 2024

Mit Fastly werden Websites schneller Lucas Olslund Erhalten Sie Echtzeitkontrolle, steigern Sie die Performance und entwickeln Sie Apps noch schneller auf der Edge. Erfahren Sie, wie Fastly im Vergleich zu Cloudflare abschneidet. 26. August 2024

Machen Sie Ihr CDN fit für die Zukunft: Infrastruktur und Netzwerk als Kernkomponenten Ashley Hurwitz Neben einer großartigen Performance zählen auch die Infrastruktur und das Netzwerk, auf denen ein CDN basiert. 31. Juli 2024

Eine simple Einführung in Edge Computing Sue Smith Sie fragen sich, was es mit Edge Computing auf sich hat? Es handelt sich dabei um ein verteiltes Computing-Framework, das Anwendungen näher an Datenquellen wie IoT-Geräte oder lokale Edge-Server heranbringt. 26. Juli 2024

Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da! Simon Wistow Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt. 20. Juni 2024

Neue Updates und Einblicke zu Fastlys Observability Dom Fee, Dom Soegono Lassen Sie sich unsere aktualisierten Observability Packages nicht entgehen, die es Kunden erlauben, mehrere Features in einem einzigen Produkt-Package zu erwerben. 03. Juni 2024

Fastly forciert die weltweite Einführung der RPKI, um das Routing im Internet sicherer zu machen Rob Bushell, Job Snijders, + 2 mehr Fastly unterstützt und beteiligt sich aktiv an der IETF und treibt die Entwicklung von Netzwerksicherheitsstandards voran. Erfahren Sie, wie wir die Routing-Sicherheit erhöhen und die Branchenstandards für ein sichereres Internet verbessern. 24. Mai 2024