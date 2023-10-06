Ashley Hurwitz
Content Marketing Manager, Fastly
Als Mitglied des Content Marketing-Teams bei Fastly konzentriert sich Ashley Hurwitz auf die Erstellung von ansprechendem Content für Tech-Marken sowie den Markenaufbau und die Content-Strategie. In ihrer Freizeit liest sie gerne, spielt Videospiele und sieht sich Filme mit Nicolas Cage an.
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