Plattform
Seite 1 von 2
Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet
Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5.
Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft
Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören.
Fastly ermöglicht First-Party-Tagging für Google-Werbetreibende
Fastly Ad Tag Gateway ermöglicht zuverlässige First-Party-Messungen für Google-Werbetreibende. Stellen Sie Transparenz wieder her, erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und erzielen Sie bis zu 14 % mehr Werbesignale.
Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können
Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können.
Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit
Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen.
Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML
Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren.
Wie man den Speicherverbrauch von Varnish sicher in den Griff bekommt
Wie Fastly eine verworfene Varnish-Idee in 25 % weniger Speicherschreibvorgänge und echte systemweite Vorteile verwandelte.
Fastly + Scalepost: Erweiterung der Fastly-Plattform zur Verwaltung von KI-Crawlern
Erfahren Sie, wann und wie KI-Chatbots Ihre Inhalte verwenden. Mit Fastly und ScalePost erhalten Publisher endlich Einblicke darin, wie ihre Arbeit in AI-generierten Antworten erscheint.
Fastlys Netzwerkstabilität gegenüber HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen
Entdecken Sie, warum die Fastly-Architektur im Gegensatz zu anderen CDNs vor HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen schützt. Schützen Sie Ihre Anwendungen mit der sicheren Plattform von Fastly.
Erste Schritte mit TypeScript auf Fastly Compute
Der Einstieg in TypeScript auf Fastly Compute ist ganz einfach! Erfahren Sie, wie Sie statische Typisierung zu Ihren JavaScript-Projekten hinzufügen, um eine robuste Entwicklung zu gewährleisten.
Fastly erreicht den Status „Auf AWS deployen“.
Fastly erhält den Status „Deployed on AWS“, was die Beschaffung und Einsparungen für AWS Marketplace-Nutzer verbessert. Entdecken Sie noch heute unsere cloud-optimierten CDN- und Sicherheitslösungen.
Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen
Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen.
Erste Schritte mit Fastly Object Storage: Von der CDN-Integration bis zum Serverless Computing
Erfahren Sie, wie Sie Fastly Object Storage für die CDN-Integration und Serverless Computing nutzen können. Reduzieren Sie noch heute die Kosten und optimieren Sie Ihren Workflow.
Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition
Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern.
Einführung der Fastly Staging-Umgebung: Sicher testen, einfach bereitstellen
Wir stellen die Staging-Umgebung von Fastly vor, mit der Sie Ihre CDN- und Compute-Konfigurationen mühelos mit nur einem Klick testen können, bevor sie live gehen.
Mit Fastly werden Websites schneller
Erhalten Sie Echtzeitkontrolle, steigern Sie die Performance und entwickeln Sie Apps noch schneller auf der Edge. Erfahren Sie, wie Fastly im Vergleich zu Cloudflare abschneidet.
Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da!
Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt.
Dank Glitch sind die ersten Schritte mit dem Fastly CDN einfacher denn je
Mit Glitch ist es jetzt noch einfacher, Ihren Website-Traffic über Fastly auszuliefern. Wir sind begeistert, dass wir unseren ersten Entwicklerleitfaden für ein besonders leichtes Onboarding mit Ihnen teilen können.
One Fastly: Einheitlicher Login für Fastly und Signal Sciences
Mit dem neuen und einheitlichen Login-Erlebnis für die Konsolen von Fastly und Signal Sciences wird der Zugang zu unseren Produkten und Services noch einfacher und bequemer.
Neue Sicherheitsanforderungen des Weißen Hauses und des Office of the National Cyber Director
Das Weiße Haus und das Office of the National Cyber Director fordern die Einführung speichersicherer Sprachen, und wir sehen die Möglichkeit, auch bei bestehendem Code für mehr Speichersicherheit zu sorgen.