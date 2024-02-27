Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet Kim Ogletree Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5. 07. Juli 2026

Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft Simon Wistow Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören. 09. April 2026

Fastly ermöglicht First-Party-Tagging für Google-Werbetreibende Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway ermöglicht zuverlässige First-Party-Messungen für Google-Werbetreibende. Stellen Sie Transparenz wieder her, erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und erzielen Sie bis zu 14 % mehr Werbesignale. 08. April 2026

Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können Noel Penzer Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können. 05. März 2026

Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 mehr Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen. 14. November 2025

Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML Sy Brand Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren. 30. Oktober 2025

Wie man den Speicherverbrauch von Varnish sicher in den Griff bekommt Daniel Axtens Wie Fastly eine verworfene Varnish-Idee in 25 % weniger Speicherschreibvorgänge und echte systemweite Vorteile verwandelte. 09. Oktober 2025

Fastly + Scalepost: Erweiterung der Fastly-Plattform zur Verwaltung von KI-Crawlern John Agger Erfahren Sie, wann und wie KI-Chatbots Ihre Inhalte verwenden. Mit Fastly und ScalePost erhalten Publisher endlich Einblicke darin, wie ihre Arbeit in AI-generierten Antworten erscheint. 12. September 2025

Fastlys Netzwerkstabilität gegenüber HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, + 2 mehr Entdecken Sie, warum die Fastly-Architektur im Gegensatz zu anderen CDNs vor HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen schützt. Schützen Sie Ihre Anwendungen mit der sicheren Plattform von Fastly. 07. August 2025

Erste Schritte mit TypeScript auf Fastly Compute Katsuyuki Omuro Der Einstieg in TypeScript auf Fastly Compute ist ganz einfach! Erfahren Sie, wie Sie statische Typisierung zu Ihren JavaScript-Projekten hinzufügen, um eine robuste Entwicklung zu gewährleisten. 26. Juni 2025

Fastly erreicht den Status „Auf AWS deployen“. Chris Ritter Fastly erhält den Status „Deployed on AWS“, was die Beschaffung und Einsparungen für AWS Marketplace-Nutzer verbessert. Entdecken Sie noch heute unsere cloud-optimierten CDN- und Sicherheitslösungen. 18. Juni 2025

Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen. 23. Mai 2025

Erste Schritte mit Fastly Object Storage: Von der CDN-Integration bis zum Serverless Computing Terri Allegretto, Robyn Bean Erfahren Sie, wie Sie Fastly Object Storage für die CDN-Integration und Serverless Computing nutzen können. Reduzieren Sie noch heute die Kosten und optimieren Sie Ihren Workflow. 24. März 2025

Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition Ajay Bharadwaj Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern. 05. Februar 2025

Einführung der Fastly Staging-Umgebung: Sicher testen, einfach bereitstellen Simon Wistow Wir stellen die Staging-Umgebung von Fastly vor, mit der Sie Ihre CDN- und Compute-Konfigurationen mühelos mit nur einem Klick testen können, bevor sie live gehen. 27. Januar 2025

Mit Fastly werden Websites schneller Lucas Olslund Erhalten Sie Echtzeitkontrolle, steigern Sie die Performance und entwickeln Sie Apps noch schneller auf der Edge. Erfahren Sie, wie Fastly im Vergleich zu Cloudflare abschneidet. 26. August 2024

Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da! Simon Wistow Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt. 20. Juni 2024

Dank Glitch sind die ersten Schritte mit dem Fastly CDN einfacher denn je Sue Smith Mit Glitch ist es jetzt noch einfacher, Ihren Website-Traffic über Fastly auszuliefern. Wir sind begeistert, dass wir unseren ersten Entwicklerleitfaden für ein besonders leichtes Onboarding mit Ihnen teilen können. 22. Mai 2024

One Fastly: Einheitlicher Login für Fastly und Signal Sciences Sanjeev Nagvekar, Krishnan Ramachandran Mit dem neuen und einheitlichen Login-Erlebnis für die Konsolen von Fastly und Signal Sciences wird der Zugang zu unseren Produkten und Services noch einfacher und bequemer. 04. März 2024