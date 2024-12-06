Auswirkungen der Unterbrechung des mobilen Internets in Niger

Am 21. Februar gingen die Einwohner Nigers an die Wahlurnen, um in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abzugeben. In öffentlichen Berichten wurde darauf hingewiesen, dass diese Abstimmung den Weg für den ersten demokratischen Machtwechsel seit der Unabhängigkeit Nigers von Frankreich vor mehr als 60 Jahren ebnen sollte.

Nachdem die unabhängige nationale Wahlkommission am 23. Februar den Kandidaten der Regierungspartei zum Sieger erklärt hatte, kam es in Teilen des Landes, darunter auch in der Hauptstadt Niamey, zu gewaltsamen Protesten . Als Reaktion darauf wurde das mobile Internet abgeschaltet, sodass viele Bürger keinen Zugang mehr zum Internet hatten. Leider ist die Einschränkung des Internetzugangs in afrikanischen Ländern eine übliche Reaktion auf politische Unruhen – Länder wie Sudan, Äthiopien und Mauretanien haben in der Vergangenheit ähnliche Maßnahmen ergriffen. Im Folgenden sehen wir uns die Auswirkungen einer Unterbrechung des Internets in Niger aus der Perspektive des Traffics auf der Fastly Plattform auf Landes-, Stadt- und Netzwerkebene an.

Traffic von der Fastly Plattform nach Niger, 21. Februar – 8. März 2021

Die Abbildung oben zeigt den Traffic von der Fastly Plattform in Richtung Niger zwischen dem 21. Februar und dem 8. März 2021. Am 23. Februar kam es nach den Wahlen im ganzen Land zu gewaltsamen Unruhen. Am folgenden Tag traten die Beschränkungen für den Internetzugang in Kraft. Diese Unterbrechung ist in der Grafik ab dem 24. Februar deutlich zu erkennen, wobei sowohl die Spitzen als auch die Tiefstwerte des Traffics 75 % niedriger sind als an den vorangegangenen Tagen. Der Internetzugang war über eine Woche lang eingeschränkt und kehrte ab dem 5. März langsam wieder auf ein normaleres Niveau zurück.

Traffic von der Fastly Plattform nach Niamey, Niger, 21. Februar – 8. März 2021

Nach einem veröffentlichen Bericht führte die Gewalt in der Hauptstadt Niamey dazu, dass zwei Menschen getötet und über 400 Demonstranten festgenommen wurden. Die Abbildung oben zeigt den Traffic von der Fastly-Plattform nach Niamey zwischen dem 21. Februar und dem 8. März 2021. Das durchschnittliche Traffic-Aufkommen in der Stadt sank während der 10-tägigen Internetunterbrechung um über 80 %.

Traffic von der Fastly Plattform nach Niger nach Ziel-ASN, 21. Februar – 8. März 2021.

Der signifikante Traffic-Rückgang stand im Zusammenhang mit Zugangsbeschränkungen bei mobilen Internetanbietern in Niger, darunter Airtel Niger und Orange Niger (Zamani Telecom) . Wie aus dem Diagramm oben ersichtlich, entsteht der Großteil des von Fastly nach Niger ausgelieferten Traffics durch Nutzer dieser beiden Netzwerke. Als sie am 24. Februar weitgehend offline gingen, wurde ein Bruchteil des Traffics von anderen, kleineren Providern aufgefangen, aber die meisten Nutzer waren vom Internet abgeschnitten, bis die Verbindung am 5. März wiederhergestellt wurde. Während der Unterbrechung sank das durchschnittliche Traffic-Volumen zu Airtel Niger um etwa 75 % und zu Orange Niger (Zamani Telecom) um knapp 90 %.

Fazit