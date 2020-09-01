Observability
Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können
Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können.
Sustainability Dashboard: Beleuchten Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck
Das Sustainability Dashboard von Fastly bietet sofortigen Zugriff auf strombezogene Scope-2- und Scope-3-Emissionsdaten. Verstehen und optimieren Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck mühelos.
Maximieren der Compute-Performance mit Log Explorer & Insights
Überwachen und beheben Sie Probleme bei Fastly Compute-Services mit Log Explorer & Insights. Gewinnen Sie detaillierte Einblicke, optimieren Sie die Performance und debuggen Sie schneller für effiziente Anwendungen.
Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da!
Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt.
Neue Updates und Einblicke zu Fastlys Observability
Lassen Sie sich unsere aktualisierten Observability Packages nicht entgehen, die es Kunden erlauben, mehrere Features in einem einzigen Produkt-Package zu erwerben.
Log Manager & Insights – jetzt als Betaversion verfügbar
Endlich ist es soweit: Unser Log Manager & Insights ist ab sofort als Betaversion verfügbar! Speichern, prüfen und überwachen Sie Ihre Log-Daten direkt auf der Fastly Plattform.
Fastly Packages wurden aktualisiert
Die Produkt-Packages von Fastly sind jetzt noch besser. Informieren Sie sich über die neuesten Funktionen unseres Netzwerkservices-Package und mehr!
Kubernetes: Schneller mit Fastly
Der Open-Source-Container-Orchestrator Kubernetes gilt in der Cloud als Synonym für Skalierbarkeit. Aber an wen wendet sich ein Unternehmen wie dieses, wenn es um die eigene Skalierung geht? Natürlich an Fastly! Erfahren Sie, wie wir Kubernetes dabei unterstützt haben, seine Binärdateien schnellstmöglich zu Entwicklern auf der ganzen Welt zu bringen.
Besseres Monitoring und Warnmeldungen für Fastlys TLS Certification Authority
Eine verlässliche Certification Authority sollte umfassende Logging- und Monitoring-Funktionen bieten. Und genau das war bei der Entwicklung von Certainly unser Ziel.
Bericht: Der Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr – Das Potenzial kollektiver Bedrohungsanalysen
Unser Bericht über den Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr mit Einblicken aus einzigartigen Daten (Zeitraum: April bis Juni 2023) ist da
OpenTelemetry – Teil 3: So nutzen Sie OpenTelemetry in Compute
Unsere erste OpenTelemetry Bibliothek für Compute ist ab sofort verfügbar. Sie ermöglicht es Ihrer Compute Anwendung, spezifikationskonforme Traces zu generieren, die tiefere Einblicke in ihre Performance und Ressourcen bieten. In diesem Blogpost zeige ich Ihnen, wie einfach Sie diese Funktion zu Ihrer Edge-Anwendung hinzufügen können.
OpenTelemetry – Teil 2: So nutzen Sie OpenTelemetry in VCL
Wir begeistern uns immer mehr für OpenTelemetry und möchten Ihnen zeigen, wie Sie damit die Performance Ihrer Fastly Services ähnlich gut im Auge behalten, wie dies bereits mit den Apps bei Ihrem Core Cloud Provider der Fall ist. Außerdem erhalten Sie durch OpenTelemetry ein End-to-End-Mapping Ihrer Endnutzer-Stories, das durch Daten von Ihren VCL-Services gespeist wird.
OpenTelemetry – Teil 1: Die Edge rückt näher
Einer der Hauptgründe, warum Sie Fastly verwenden, ist unsere Nähe zu Ihren Endnutzern und unsere Reaktionsfähigkeit innerhalb weniger Millisekunden. Manchmal erweckt dies aber auch den Eindruck, Fastly sei „nicht Teil“ Ihres Systems und „diesem vorgeschaltet“. Um Ihnen das Gefühl zu bieten, dass Fastly wirklich Teil Ihrer Anwendungsarchitektur ist, müssen Sie Ihr gesamtes System zeitgleich an einem Ort im Blick haben können. OpenTelemetry ist ein neuer Standard, der dies möglich macht.
Fundiertere Entscheidungen mit Domain Inspector – jetzt als Betaversion erhältlich
Mit Domain Inspector erhalten Sie historische und Echtzeiteinblicke in Ihren Traffic und Ihre Performance auf Domain-Ebene. Verringern Sie mit unseren neuen Visualisierungen und Datensätzen auf Domain-Ebene den Bedarf an komplexen Datenpipelines, treffen Sie bessere Loadbalancing-Entscheidungen und reagieren Sie schneller auf Störungen.
Überwachung von Origin-Traffic direkt über die Fastly UI mit Origin Inspector – jetzt für einige Kunden verfügbar
Origin Inspector stellt Ihnen einen Datensatz und Visualisierungen zur Verfügung, die Echtzeit- und historische Einblicke in die Antworten bieten, die von Ihren Origin-Servern an unsere Edge Cloud übermittelt werden. Wir freuen uns, dass Origin Inspector jetzt für einige unserer Kunden verfügbar ist.
Die Betaversion von Origin Inspector sorgt für granulare Transparenz über Ihren Egress-Traffic und erleichtert das Reporting in Echtzeit – direkt über die Fastly UI
Origin Inspector bietet granulare Transparenz über den Egress-Traffic, der von Ihren Origin-Servern an unsere Edge Cloud gesendet wird. Dies erleichtert Ihnen das Echtzeit-Reporting sämtlicher Origin-Antworten, Bytes, Statuscodes usw.
Die Schwachstelle befand sich in dem Code, der zur Übersetzung von Hostnamen in IP-Adressen verwendet wurde.
Am Dienstag, den 16. Februar, veröffentlichten Forscher Details über eine neue Schwachstelle in der glibc-Bibliothek, einer Standard-C-Bibliothek.
Verwendung von Kinesis Data Streams
Neu bei Fastly: Logging-Support für Amazon Kinesis Data Streams und AWS Identity and Management (IAM)-Funktionen für Logging Endpoints bei S3 und Kinesis.
Auswirkungen der Unterbrechung des mobilen Internets in Niger
In diesem Blogpost sehen wir uns die Auswirkungen einer Unterbrechung des Internets in Niger aus der Perspektive des Traffics auf der Fastly Plattform auf Landes-, Stadt- und Netzwerkebene an.
Implementierung des Network Error Logging mit Compute
Wir haben mit Fastly Insights mit Network Error Logging experimentiert und festgestellt, dass die Verarbeitung der NEL-Berichte ein toller Anwendungsfall für Compute ist. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf unseren ersten Versuch, eine NEL-Reporting-Pipeline aufzubauen, und diskutieren, wo es Optimierungspotenzial gab, wie Compute diese Probleme löst und gleichzeitig Performance- und Sicherheitsverbesserungen einführt.