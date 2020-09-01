Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können Noel Penzer Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können. 05. März 2026

Sustainability Dashboard: Beleuchten Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck Eoghan Kelly Das Sustainability Dashboard von Fastly bietet sofortigen Zugriff auf strombezogene Scope-2- und Scope-3-Emissionsdaten. Verstehen und optimieren Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck mühelos. 09. September 2025

Maximieren der Compute-Performance mit Log Explorer & Insights Namit Shivaram Überwachen und beheben Sie Probleme bei Fastly Compute-Services mit Log Explorer & Insights. Gewinnen Sie detaillierte Einblicke, optimieren Sie die Performance und debuggen Sie schneller für effiziente Anwendungen. 13. August 2025

Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da! Simon Wistow Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt. 20. Juni 2024

Neue Updates und Einblicke zu Fastlys Observability Dom Fee, Dom Soegono Lassen Sie sich unsere aktualisierten Observability Packages nicht entgehen, die es Kunden erlauben, mehrere Features in einem einzigen Produkt-Package zu erwerben. 03. Juni 2024

Log Manager & Insights – jetzt als Betaversion verfügbar Namit Shivaram Endlich ist es soweit: Unser Log Manager & Insights ist ab sofort als Betaversion verfügbar! Speichern, prüfen und überwachen Sie Ihre Log-Daten direkt auf der Fastly Plattform. 23. April 2024

Fastly Packages wurden aktualisiert Dom Soegono, Delen Trance Die Produkt-Packages von Fastly sind jetzt noch besser. Informieren Sie sich über die neuesten Funktionen unseres Netzwerkservices-Package und mehr! 22. Januar 2024

Kubernetes: Schneller mit Fastly Hannah Aubry Der Open-Source-Container-Orchestrator Kubernetes gilt in der Cloud als Synonym für Skalierbarkeit. Aber an wen wendet sich ein Unternehmen wie dieses, wenn es um die eigene Skalierung geht? Natürlich an Fastly! Erfahren Sie, wie wir Kubernetes dabei unterstützt haben, seine Binärdateien schnellstmöglich zu Entwicklern auf der ganzen Welt zu bringen. 30. Oktober 2023

Besseres Monitoring und Warnmeldungen für Fastlys TLS Certification Authority Jeff Fiser Eine verlässliche Certification Authority sollte umfassende Logging- und Monitoring-Funktionen bieten. Und genau das war bei der Entwicklung von Certainly unser Ziel. 29. September 2023

Bericht: Der Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr – Das Potenzial kollektiver Bedrohungsanalysen Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 3 mehr Unser Bericht über den Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr mit Einblicken aus einzigartigen Daten (Zeitraum: April bis Juni 2023) ist da 03. August 2023

OpenTelemetry – Teil 3: So nutzen Sie OpenTelemetry in Compute Katsuyuki Omuro Unsere erste OpenTelemetry Bibliothek für Compute ist ab sofort verfügbar. Sie ermöglicht es Ihrer Compute Anwendung, spezifikationskonforme Traces zu generieren, die tiefere Einblicke in ihre Performance und Ressourcen bieten. In diesem Blogpost zeige ich Ihnen, wie einfach Sie diese Funktion zu Ihrer Edge-Anwendung hinzufügen können. 21. Juli 2022

OpenTelemetry – Teil 2: So nutzen Sie OpenTelemetry in VCL Andrew Betts Wir begeistern uns immer mehr für OpenTelemetry und möchten Ihnen zeigen, wie Sie damit die Performance Ihrer Fastly Services ähnlich gut im Auge behalten, wie dies bereits mit den Apps bei Ihrem Core Cloud Provider der Fall ist. Außerdem erhalten Sie durch OpenTelemetry ein End-to-End-Mapping Ihrer Endnutzer-Stories, das durch Daten von Ihren VCL-Services gespeist wird. 11. Juli 2022

OpenTelemetry – Teil 1: Die Edge rückt näher Andrew Betts Einer der Hauptgründe, warum Sie Fastly verwenden, ist unsere Nähe zu Ihren Endnutzern und unsere Reaktionsfähigkeit innerhalb weniger Millisekunden. Manchmal erweckt dies aber auch den Eindruck, Fastly sei „nicht Teil“ Ihres Systems und „diesem vorgeschaltet“. Um Ihnen das Gefühl zu bieten, dass Fastly wirklich Teil Ihrer Anwendungsarchitektur ist, müssen Sie Ihr gesamtes System zeitgleich an einem Ort im Blick haben können. OpenTelemetry ist ein neuer Standard, der dies möglich macht. 23. Juni 2022

Fundiertere Entscheidungen mit Domain Inspector – jetzt als Betaversion erhältlich Dom Soegono Mit Domain Inspector erhalten Sie historische und Echtzeiteinblicke in Ihren Traffic und Ihre Performance auf Domain-Ebene. Verringern Sie mit unseren neuen Visualisierungen und Datensätzen auf Domain-Ebene den Bedarf an komplexen Datenpipelines, treffen Sie bessere Loadbalancing-Entscheidungen und reagieren Sie schneller auf Störungen. 28. Januar 2022

Überwachung von Origin-Traffic direkt über die Fastly UI mit Origin Inspector – jetzt für einige Kunden verfügbar Dom Fee Origin Inspector stellt Ihnen einen Datensatz und Visualisierungen zur Verfügung, die Echtzeit- und historische Einblicke in die Antworten bieten, die von Ihren Origin-Servern an unsere Edge Cloud übermittelt werden. Wir freuen uns, dass Origin Inspector jetzt für einige unserer Kunden verfügbar ist. 15. Dezember 2021

Die Betaversion von Origin Inspector sorgt für granulare Transparenz über Ihren Egress-Traffic und erleichtert das Reporting in Echtzeit – direkt über die Fastly UI Dom Fee Origin Inspector bietet granulare Transparenz über den Egress-Traffic, der von Ihren Origin-Servern an unsere Edge Cloud gesendet wird. Dies erleichtert Ihnen das Echtzeit-Reporting sämtlicher Origin-Antworten, Bytes, Statuscodes usw. 01. Juli 2021

Die Schwachstelle befand sich in dem Code, der zur Übersetzung von Hostnamen in IP-Adressen verwendet wurde. Brendon Macaraeg Am Dienstag, den 16. Februar, veröffentlichten Forscher Details über eine neue Schwachstelle in der glibc-Bibliothek, einer Standard-C-Bibliothek. 03. Mai 2021

Verwendung von Kinesis Data Streams Haley Lenner Neu bei Fastly: Logging-Support für Amazon Kinesis Data Streams und AWS Identity and Management (IAM)-Funktionen für Logging Endpoints bei S3 und Kinesis. 21. April 2021

Auswirkungen der Unterbrechung des mobilen Internets in Niger David Belson In diesem Blogpost sehen wir uns die Auswirkungen einer Unterbrechung des Internets in Niger aus der Perspektive des Traffics auf der Fastly Plattform auf Landes-, Stadt- und Netzwerkebene an. 15. März 2021