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Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

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Observability

  • Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können

    Noel Penzer

    Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können.

    Security
    + 5 mehr

  • Sustainability Dashboard: Beleuchten Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck

    Eoghan Kelly

    Das Sustainability Dashboard von Fastly bietet sofortigen Zugriff auf strombezogene Scope-2- und Scope-3-Emissionsdaten. Verstehen und optimieren Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck mühelos.

    CDN und Auslieferung
    + 3 mehr

  • Maximieren der Compute-Performance mit Log Explorer &amp; Insights

    Namit Shivaram

    Überwachen und beheben Sie Probleme bei Fastly Compute-Services mit Log Explorer & Insights. Gewinnen Sie detaillierte Einblicke, optimieren Sie die Performance und debuggen Sie schneller für effiziente Anwendungen.

    Compute
    + 2 mehr

  • Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da!

    Simon Wistow

    Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt.

    CDN und Auslieferung
    + 7 mehr
    Eine Abbildung einer Hand, die ein Megafon mit Schild- und Schloss-Icons hält, die lautstark ertönen

  • Neue Updates und Einblicke zu Fastlys Observability

    Dom Fee, Dom Soegono

    Lassen Sie sich unsere aktualisierten Observability Packages nicht entgehen, die es Kunden erlauben, mehrere Features in einem einzigen Produkt-Package zu erwerben.

    Edge-Netzwerk
    + 2 mehr

  • Log Manager & Insights – jetzt als Betaversion verfügbar

    Namit Shivaram

    Endlich ist es soweit: Unser Log Manager & Insights ist ab sofort als Betaversion verfügbar! Speichern, prüfen und überwachen Sie Ihre Log-Daten direkt auf der Fastly Plattform.

    Produkt
    Observability
    An illustration of a browser window with a large magnifying glass over the left portion of the screen

  • Fastly Packages wurden aktualisiert

    Dom Soegono, Delen Trance

    Die Produkt-Packages von Fastly sind jetzt noch besser. Informieren Sie sich über die neuesten Funktionen unseres Netzwerkservices-Package und mehr!

    Firmennews
    + 4 mehr

  • Kubernetes: Schneller mit Fastly

    Hannah Aubry

    Der Open-Source-Container-Orchestrator Kubernetes gilt in der Cloud als Synonym für Skalierbarkeit. Aber an wen wendet sich ein Unternehmen wie dieses, wenn es um die eigene Skalierung geht? Natürlich an Fastly! Erfahren Sie, wie wir Kubernetes dabei unterstützt haben, seine Binärdateien schnellstmöglich zu Entwicklern auf der ganzen Welt zu bringen.

    Performance
    + 2 mehr

  • Besseres Monitoring und Warnmeldungen für Fastlys TLS Certification Authority

    Jeff Fiser

    Eine verlässliche Certification Authority sollte umfassende Logging- und Monitoring-Funktionen bieten. Und genau das war bei der Entwicklung von Certainly unser Ziel.

    Produkt
    + 2 mehr

  • Bericht: Der Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr – Das Potenzial kollektiver Bedrohungsanalysen

    Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 3 mehr

    Unser Bericht über den Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr mit Einblicken aus einzigartigen Daten (Zeitraum: April bis Juni 2023) ist da

    Security
    + 2 mehr

  • OpenTelemetry – Teil 3: So nutzen Sie OpenTelemetry in Compute

    Katsuyuki Omuro

    Unsere erste OpenTelemetry Bibliothek für Compute ist ab sofort verfügbar. Sie ermöglicht es Ihrer Compute Anwendung, spezifikationskonforme Traces zu generieren, die tiefere Einblicke in ihre Performance und Ressourcen bieten. In diesem Blogpost zeige ich Ihnen, wie einfach Sie diese Funktion zu Ihrer Edge-Anwendung hinzufügen können.

    DevOps
    + 3 mehr

  • OpenTelemetry – Teil 2: So nutzen Sie OpenTelemetry in VCL

    Andrew Betts

    Wir begeistern uns immer mehr für OpenTelemetry und möchten Ihnen zeigen, wie Sie damit die Performance Ihrer Fastly Services ähnlich gut im Auge behalten, wie dies bereits mit den Apps bei Ihrem Core Cloud Provider der Fall ist. Außerdem erhalten Sie durch OpenTelemetry ein End-to-End-Mapping Ihrer Endnutzer-Stories, das durch Daten von Ihren VCL-Services gespeist wird.

    DevOps
    Observability

  • OpenTelemetry – Teil 1: Die Edge rückt näher

    Andrew Betts

    Einer der Hauptgründe, warum Sie Fastly verwenden, ist unsere Nähe zu Ihren Endnutzern und unsere Reaktionsfähigkeit innerhalb weniger Millisekunden. Manchmal erweckt dies aber auch den Eindruck, Fastly sei „nicht Teil“ Ihres Systems und „diesem vorgeschaltet“. Um Ihnen das Gefühl zu bieten, dass Fastly wirklich Teil Ihrer Anwendungsarchitektur ist, müssen Sie Ihr gesamtes System zeitgleich an einem Ort im Blick haben können. OpenTelemetry ist ein neuer Standard, der dies möglich macht.

    DevOps
    Observability

  • Fundiertere Entscheidungen mit Domain Inspector – jetzt als Betaversion erhältlich

    Dom Soegono

    Mit Domain Inspector erhalten Sie historische und Echtzeiteinblicke in Ihren Traffic und Ihre Performance auf Domain-Ebene. Verringern Sie mit unseren neuen Visualisierungen und Datensätzen auf Domain-Ebene den Bedarf an komplexen Datenpipelines, treffen Sie bessere Loadbalancing-Entscheidungen und reagieren Sie schneller auf Störungen.

    Produkt
    Observability

  • Überwachung von Origin-Traffic direkt über die Fastly UI mit Origin Inspector – jetzt für einige Kunden verfügbar

    Dom Fee

    Origin Inspector stellt Ihnen einen Datensatz und Visualisierungen zur Verfügung, die Echtzeit- und historische Einblicke in die Antworten bieten, die von Ihren Origin-Servern an unsere Edge Cloud übermittelt werden. Wir freuen uns, dass Origin Inspector jetzt für einige unserer Kunden verfügbar ist.

    Produkt
    + 2 mehr

  • Die Betaversion von Origin Inspector sorgt für granulare Transparenz über Ihren Egress-Traffic und erleichtert das Reporting in Echtzeit – direkt über die Fastly UI

    Dom Fee

    Origin Inspector bietet granulare Transparenz über den Egress-Traffic, der von Ihren Origin-Servern an unsere Edge Cloud gesendet wird. Dies erleichtert Ihnen das Echtzeit-Reporting sämtlicher Origin-Antworten, Bytes, Statuscodes usw.

    Produkt
    Observability

  • Die Schwachstelle befand sich in dem Code, der zur Übersetzung von Hostnamen in IP-Adressen verwendet wurde.

    Brendon Macaraeg

    Am Dienstag, den 16. Februar, veröffentlichten Forscher Details über eine neue Schwachstelle in der glibc-Bibliothek, einer Standard-C-Bibliothek.

    Security
    Observability

  • Verwendung von Kinesis Data Streams

    Haley Lenner

    Neu bei Fastly: Logging-Support für Amazon Kinesis Data Streams und AWS Identity and Management (IAM)-Funktionen für Logging Endpoints bei S3 und Kinesis.

    Produkt
    Observability

  • Auswirkungen der Unterbrechung des mobilen Internets in Niger

    David Belson

    In diesem Blogpost sehen wir uns die Auswirkungen einer Unterbrechung des Internets in Niger aus der Perspektive des Traffics auf der Fastly Plattform auf Landes-, Stadt- und Netzwerkebene an.

    Observability

  • Implementierung des Network Error Logging mit Compute

    Patrick Hamann

    Wir haben mit Fastly Insights mit Network Error Logging experimentiert und festgestellt, dass die Verarbeitung der NEL-Berichte ein toller Anwendungsfall für Compute ist. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf unseren ersten Versuch, eine NEL-Reporting-Pipeline aufzubauen, und diskutieren, wo es Optimierungspotenzial gab, wie Compute diese Probleme löst und gleichzeitig Performance- und Sicherheitsverbesserungen einführt.

    Produkt
    + 3 mehr