Unabhängiges Forschungsunternehmen bezeichnet Computeals führende moderne Edge-Development-Plattform

Wir sind stolz darauf zu verkünden, dass Fastly eines von nur zwei Unternehmen ist, die zum „Marktführer“ in „Forrester New Wave™: Edge Development Platforms, Q4 2021“ ernannt wurden.

Der Bericht würdigt Compute mit differenzierten oder gleichwertigen Ergebnissen in allen 10 bewerteten Kriterien, einschließlich Vision, Roadmap, Entwicklererlebnis, Plattformausführungsmodell und Day-2+-Erfahrung. Tatsächlich war unsere Technologie die Einzige, die unter den neun bewerteten Unternehmen in puncto Sicherheit eine „differenzierte“ Bewertung erhielt.

Edge-Development-Plattformen im Fokus

Die Tatsache, dass Forrester, ein führendes unabhängiges Forschungsunternehmen, Edge-Development-Plattformen überhaupt zur Kenntnis nimmt, spricht sehr für die Zukunft von Edge Computing. Die zunehmende Verlagerung ins Homeoffice und zum E-Commerce hat – zumindest teilweise – zu einem erhöhten Interesse an Edge Computing geführt. Die Verfügbarkeit von Managed Services in einer öffentlichen Cloud-Infrastruktur versetzt Entwickler in die Lage, Code näher an den Endnutzern bereitzustellen und die Latenzzeiten für Kunden, Remote-Mitarbeiter und Geräte zu reduzieren.

Zu den Vorteilen von Edge Computing gehören die Senkung der Infrastrukturkosten, sofortige Skalierung und Verbesserungen bei äußerst latenzempfindlichen Anwendungsfällen. Von besonderem Interesse ist dabei die Möglichkeit der geografischen Skalierung ohne Investitionen in Hardware oder Infrastruktur.

Warum Compute?

Compute ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen und eigens entwickelte Programmcodes in Sprachen auszuführen, die sie bereits kennen und schätzen. Diesen Code können sie direkt auf unserer global verteilten Edge-Cloud-Plattform ausführen, indem sie unsere anderen Funktionen – wie Echtzeit-Log und -Statistiken, erweiterte CLI-Funktionen, API-Support für Terraform und mehr – nutzen, um die am stärksten auf Entwickler ausgerichtete serverlose Option auf dem Markt zu bieten.

Durch den Einsatz unserer einzigartigen Isolation Technology , die für jede Anfrage, die durch unsere Plattform fließt, innerhalb von Mikrosekunden eine Sandbox erstellt und zerstört, eliminiert Compute auch eine ganze Reihe von Sicherheitslücken und Side-Channel-Angriffen und minimiert zugleich die Angriffsfläche.

Insbesondere stellt der Forrester New Wave Bericht fest, dass „die Startup-Zeit von Fastlys Edge Computing der Zeit [entspricht], die es dauert, einen TLS-Handshake abzuschließen. Das Ergebnis: Maximale serverlose Performance ganz ohne Vorwärmen. Die eigens entwickelte Runtime-Umgebung von Fastly isoliert Anfragen Instanz für Instanz und unterstützt Rust und Javascript SDKs.“

Probieren Sie es aus

Wir glauben, dass diese Analyse die Position von Compute als wichtiger Akteur im aufstrebenden Edge-Computing-Markt festigt. Laden Sie den Bericht herunter, um sich ein vollständiges Bild zu machen.

Falls Sie Compute noch nicht nutzen, bieten wir Ihnen nur für kurze Zeit die Gelegenheit, diese Technologie selbst auszuprobieren – während einer kostenlosen dreimonatigen Test- und Konfigurationsphase und mit bis zu 100.000 US-Dollar monatlichem Guthaben für sechs Monate.