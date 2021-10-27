Christine Cole ist Senior Product Manager bei Fastly und als solche für Compute@Edge zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei Fastly leitete Christine verschiedene Produktinitiativen für Datenplattformen, die darauf abzielten, knifflige Herausforderungen bei der Verarbeitung von Big Data für CDNs und Signal Sciences zu lösen. In ihrer Freizeit joggt sie am Strand und hört dabei Hörbücher, kocht leidenschaftlich gerne und bastelt mit ihren Kindern allerlei Kunstvolles.

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