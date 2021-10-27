Christine Cole
Senior Product Manager, Fastly
Christine Cole ist Senior Product Manager bei Fastly und als solche für Compute@Edge zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei Fastly leitete Christine verschiedene Produktinitiativen für Datenplattformen, die darauf abzielten, knifflige Herausforderungen bei der Verarbeitung von Big Data für CDNs und Signal Sciences zu lösen. In ihrer Freizeit joggt sie am Strand und hört dabei Hörbücher, kocht leidenschaftlich gerne und bastelt mit ihren Kindern allerlei Kunstvolles.
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Lernen Sie die nächste Generation von JavaScript auf Compute@ kennen
Wir freuen uns, Ihnen eine Reihe von Verbesserungen vorstellen zu dürfen, die einerseits für mehr Performance in der JavaScript Laufzeitumgebung sorgen und andererseits Entwicklern auf unserer Plattform ein besseres Gesamterlebnis bieten.
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Unabhängiges Forschungsunternehmen bezeichnet Computeals führende moderne Edge-Development-Plattform
Compute, das bekannt dafür ist, eine 100-mal schnellere Ausführungsgeschwindigkeit als andere Lösungen und eine unübertroffene Abgrenzungstechnologie zu haben, wurde im Bericht von „Forrester New Wave: Edge Development Platforms“ zum Marktführer ernannt.