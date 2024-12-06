Gute Neuigkeiten! Unser KV Store ab sofort für alle Fastly Kunden verfügbar, die die Vorteile der Edge für weitere Anwendungen wie A/B-Tests, Personalisierung, Listenverwaltung und vieles mehr nutzen möchten.

KV Store bietet weltweiten, langlebigen Edge-Speicher für Compute-Funktionen, die auf dem Fastly Netzwerk laufen. Kunden unserer Serverless-Compute-Plattform profitieren bereits von Edge-Logik-Zugriff und Standard-Caching-Verhalten, aber sie wollten mehr Tools, um diese Logik flexibler anzuwenden. Unser KV Store bietet diese Flexibilität und eröffnet neue Möglichkeiten, ohne dass Daten von der zentralen Cloud abgerufen werden müssen.

Letztes Jahr haben wir unseren KV Store als Betaversion </u> gelauncht und während der Betaphase unsere Kunden beim Feintuning der Performance und bei der Suche nach neuen Anwendungsmöglichkeiten unterstützt. Das Feedback, das wir erhalten haben, war äußerst positiv: Kunden und Interessenten, die unsere Lösung im Vergleich zu anderen Edge-KV-Lösungen evaluiert hatten, berichteten von erheblichen Performance-Vorteilen mit KV Store. Dank schnellem Lese- und Schreibzugriff von der Edge oder per API konnten Entwickler Daten für weniger Origin-Abhängigkeit und neue Use Cases speichern, steuern oder cachen. Ab sofort haben alle Fastly Kunden Zugriff auf diese Vorteile.

Vorteile von KV Store:

Hohe Geschwindigkeit: Objekte werden über das Fastly Netzwerk ausgeliefert.

Bulk-Vorgänge: Demnächst unterstützt Lösung Bulk-Updates von über 100.000 Dateien

Unbegrenzte KV Store Keys

Unterstützung für große Dateien ab 25 MB (auf Anfrage auf 100 MB erweiterbar)

So funktioniert’s

Die Vorteile des Edge Computing können nicht voll ausgeschöpft werden, wenn Edge-Anwendungen für den Zugriff auf Daten auf die zentrale Cloud oder den Origin-Server zurückgreifen müssen. Ab sofort gibt es mit unserem KV Store – einem Key-Value-Speicher mit besonders niedriger Latenz – einen optimierten, leistungsstarken und direkt auf der Edge beschreibbaren Datenspeicher, der dieses Problem löst und Anwendungen auf der Edge noch performanter macht. Damit haben Entwickler nun die Möglichkeit, ihre Daten auf der Edge zu speichern, zu steuern oder zu cachen, anstatt auf die zentrale Cloud zurückgreifen zu müssen. Die Daten sind unbegrenzt gültig und können von mehreren Compute-Services gleichzeitig genutzt werden.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

Schnellere Interaktionen mit Endnutzern

Geringere Speicher- und Egress-Kosten

Höhere Fehlertoleranz

„Durch die Bereitstellung und Speicherung von Daten näher am Endnutzer bietet KV Store unseren Kunden eine leistungsstarke und einfache Möglichkeit, komplexe Edge-Anwendungen mit einem schnellen und sicheren Endnutzererlebnis zu entwickeln.“ – Lakshmi Sharma, Chief Product & Strategy Officer, Fastly

Entwicklungsmöglichkeiten

Der Fastly KV Store eignet sich hervorragend für die Erstellung oder Verbesserung von Anwendungen, die auf der Edge bereitgestellt werden. Dank schnellem Lese- und Schreibzugriff von der Edge oder per API können Sie Daten für weniger Origin-Abhängigkeit und neue Use Cases speichern, steuern oder cachen. Sie erhalten:

Unterstützung für A/B-Tests

Verbessern Sie die Performance von A/B-Test-Tools, indem Sie die A/B-Test-Datei auf Fastly abspeichern. Dies sorgt für eine erhebliche Entlastung der Origin-Server bei Anbieter-APIs und trägt dazu bei, Schwankungen bei den Antworten der Serviceanbieter skalierbar zu verringern.

Personalisierung

Speichern Sie Nutzerprofile auf der Edge. So können Sie Seiteninhalte in Echtzeit personalisieren, um die Nutzerbindung zu verbessern, ohne auf zentrale Datenbanken zurückgreifen zu müssen.

Listenverwaltung: IP-Beschränkungen und URL-Weiterleitungen

Speichern und verwalten Sie umfangreiche Listen zur Optimierung des Edge-Netzwerk-Traffics. Unser KV Store unterstützt besonders große Listen mit über 100 Millionen Einträgen.

Nutzerdefinierter URL-Verkürzer und SEO-Tools

Ein Open-Source </u>-Demoprojekt, das unseren KV Store nutzt, um verkürzte URLs zu speichern und auszuliefern.

Erfahren Sie mehr

Unser KV Store ist ab sofort als Limited-Availability-Version in unserem Compute Package „Ultimate“ </u> zum Kauf erhältlich. Mehr erfahren Sie unter sales@fastly.com </u>.