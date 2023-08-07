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Bryan Hackett
Principal Product Manager, Edge Data, Fastly
Bryan Hackett ist Principal Product Manager in Fastlys Edge Data Abteilung. Er begeistert sich besonders dafür, wie die wachsende Verknüpfung von Edge Computing, gesammelten Daten und künstlicher Intelligenz die moderne Anwendungsentwicklung revolutionieren wird.
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