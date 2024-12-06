Wir stellen vor: Soft Purge

Unser Ziel ist es, unseren Kunden die vollständige Kontrolle darüber zu geben, wie ihre Inhalte bereitgestellt werden. Mit Instant Purge können Sie Inhalte in unserem gesamten globalen Netzwerk innerhalb von Millisekunden entfernen, und unsere Echtzeit-Analysen und historischen Statistiken geben Ihnen einen besseren Einblick in die Performance Ihrer Website oder Anwendung.

So freuen wir uns, Ihnen heute Soft Purge vorstellen zu können, eine neue Bereinigungsfunktion, mit der Sie Inhalte ganz einfach als veraltet (stale) markieren können, anstatt sie dauerhaft aus den Caches von Fastly zu löschen. Mit Soft Purge haben Sie dieselben Echtzeit-Purging-Optionen wie mit Instant Purge: Löschen nach URL oder nach Surrogate Key.

Instant Purge vs. Soft Purge

Jedes Mal, wenn Sie unsere Instant Purge Funktion verwenden, werden die Inhalte sofort im gesamten Cache-Netzwerk entfernt. Das bedeutet, dass Sie keinen wirklichen Ersatzplan haben, sollte Ihr Origin-Server nicht verfügbar sein oder nur langsam reagieren.

Durch die Verwendung von Soft Purge in Verbindung mit den Cache-Control-Erweiterungen stale-if-error und stale-while-revalidate beugen Sie dieser Gefahr vor. Anstatt Ihren Endnutzern gar keine Inhalte zur Verfügung zu stellen, sehen diese leicht veraltete Inhalte, was bedeutet, dass ihr Erlebnis mit Ihrer Website und Anwendung nicht durch nicht verfügbare Origin-Server oder langsame Performance beeinträchtigt werden kann.

Anwendungsfall Nachrichten-Homepage

Ein hervorragendes Beispiel für die Nutzung von Soft Purge mit stale-while-revalidate ist die Titelseite einer Nachrichten-Website. Reaktionsfähigkeit und Ladezeiten sind extrem wichtige Faktoren, um Leser bei der Stange zu halten, da Nutzer erwarten, dass Webseiten sofort geladen werden. Wenn eine Nachrichten-Website Soft Purge anstelle von Instant Purge verwendet, werden ihre veralteten Inhalte im Rahmen der Funktion „stale-while-revalidate“ verfügbar. Hochfrequentierte, häufig angeforderte Inhalte auf einer Nachrichten-Homepage können immer aus dem Cache abgerufen werden und sind daher für Endnutzer gemäß den TTL-Einstellungen (Time To Live) der Website zugänglich.

Um Soft Purge zu nutzen, fügen Sie das Header-Feld „Fastly-Soft-Purge“ in Ihre Anfragen zur Bereinigung ein. Ausführlichere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie im Fastly Guide zum Bereinigen von Inhalten. Erfahren Sie im Community-Forum von Fastly, wie andere Nutzer Fastly nutzen, um ihr Nutzererlebnis zu verbessern.