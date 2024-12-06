Unternehmen erzielen mit Compute jede Menge Vorteile. Durch den Einsatz unserer serverlosen Edge-Compute-Plattform konnten Edgemesh und Loveholidays ihre Latenzzeiten drastisch reduzieren und gleichzeitig ihre Conversion-Raten verbessern und Kosten senken. Da die Daten aber nach wie vor aus der zentralen Cloud abgerufen werden müssen, haben einige Entwickler Schwierigkeiten, ihre Anwendungsfälle ausreichend zu analysieren.

Wir haben dieses Feedback zur Kenntnis genommen und freuen uns, eine neue Edge-State-Option ankündigen zu können. Unser neuer KV Store bietet globale, anhaltende Edge Storage für Compute-Funktionen. Dank schnellem Lese- und Schreibzugriff von der Edge oder per API können Sie Daten für weniger Origin-Abhängigkeit und neue Use Cases speichern, steuern oder cachen.

Performance und Skalierbarkeit

Wir haben bei der Entwicklung des KV Store auf Langlebigkeit geachtet, damit Sie sich auf die Sicherheit Ihrer Daten verlassen können. Aber Langlebigkeit muss nicht auf Kosten der Performance gehen. Hohe Performance und Skalierbarkeit waren eine wesentliche Anforderung, als wir unsere ursprünglichen Performance-Ziele festgelegt haben. Und unserer Meinung nach haben wir dieses Ziel erreicht.

Der KV Store nutzt unser leistungsstarkes, globales Netzwerk mit der Skalierbarkeit, die Sie von Compute erwarten können. Da die Bereinigung veralteter Inhalte nur Sekunden anstatt Minuten oder Stunden dauert, lassen sich Inhalte schneller cachen.

Die Details

Einer unserer Sales Engineers arbeitete kürzlich an einem neuen Warteschleifenprojekt, für das Daten-Storage auf dem gesamten Netzwerk erforderlich war. Diess war die ideale Gelegenheit, die Geschwindigkeit des KV Store zu testen und vorzuführen.

Zunächst schrieb er eine App für den Zugriff auf den KV Store mit einem Endpoint zum Schreiben eines Objekts auf den KV Store und einem Endpoint für den GET eines Objekts. Der GET-Endpoint sucht bis zu 10 Sekunden lang wiederholt nach dem aktualisierten Wert im KV Store. Wenn er den aktualisierten Wert nicht innerhalb von 10 Sekunden findet, gibt er auf.

Die zweite Compute App führt den Test durch. Sie schreibt zunächst einen neuen Wert in den KV Store. Dann sendet sie mithilfe eines internen Testmechanismus die GET-Anfrage asynchron an einen Knoten auf jedem der POPs. Wenn die App eine Antwort von einem POP erhält, zeichnet sie die gesamte Transaktionszeit auf, und der POP meldet, wie lange es gedauert hat, den aktualisierten Wert zu erhalten.

Sie können diese Ergebnisse auf einer Karte sehen, um sich ein Bild von der Performance zu machen : Alle eingegangenen Antworten werden auf der Karte grün dargestellt, und wenn Sie den Mauszeiger über die einzelnen POPs bewegen, werden beide Zeiten in Sekunden angezeigt. In der Praxis hat keine der Aktualisierungen länger als 2 Sekunden gedauert. Mit anderen Worten: Wir haben dem Kunden die Verantwortung für die Verwaltung der Datenreplikation vollständig abgenommen – und zwar auf sehr effektive Weise, sodass er keine Performance mehr für die Daten-Coverage opfern muss.

Diese Demo ist aber mit einigen Vorbehalten verbunden. Erstens werden aufgrund des Mechanismus, der verwendet wird, um die GETs auf bestimmten POPs auszuführen, einige von ihnen aus verschiedenen Gründen unerreichbar. In diesem Fall ignorieren wir den POP, und er wird nicht grün. Zweitens wird in diesem Test ein sehr kleines Objekt (16 Byte) verwendet. In Zukunft bieten wir hier mehr Variabilität.

Schnelle Entscheidungsfindung, weltweit

Wir haben vor Kurzem einen Leitfaden erstellt , in dem wir Ihnen zeigen, wie Sie die State-Architektur angehen können und wann Sie die verschiedenen Storage-Arten auf der Edge in Betracht ziehen sollten. Im Allgemeinen eignet sich der KV Store am besten für Anwendungsfälle, die eine schnelle Entscheidungsfindung auf globaler Ebene erfordern. Beispiele:

Steuerung von Umleitungen auf der Edge für ein schnelles, nahtloses Kundenerlebnis von überall auf der Welt.

Anwendung von WAF-Regeln in der Nähe Ihrer Endnutzer für ein sichereres Nutzererlebnis.

Speichern Sie personalisierte Assets auf der Edge – für ein individuelleres Nutzererlebnis ohne Performance-Einbußen.

Probieren Sie es aus