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Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

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Wir präsentieren: WebSocket Support für alle Fastly Kunden!

Ashley Vassell

Produktmanager, Fastly

ProduktPerformance

Fastly kündigt die General-Availability-Unterstützung von WebSockets für unsere Delivery und Compute Services an. Dieses Feature wird seit Langem gefordert, und wir sind stolz, es im schnellsten Edge-Netzwerk der Welt anbieten zu können. Bei der Teilnahme am Fastly WebSockets Betaprogramm erkannte Dansons, dass Anfragen mit WebSockets „5–7-mal schneller als mit herkömmlichem HTTP“ bearbeitet wurden.

Technische Übersicht

WebSockets ermöglichen eine bidirektionale Verbindung zwischen einem Client-Gerät (wie beispielsweise einem Webbrowser) und einem Server. Dabei kann der Server jederzeit Informationen an den Client ausliefern, ohne dass der Client zuerst eine Anfrage stellen muss. Dank der WebSockets Unterstützung können Kunden ihre Origins mit WebSockets verwenden, das auf derselben Domain, die auch für die Bereitstellung von Inhalten verwendet wird, bereitgestellt wird. 

Im Gegensatz zu den HTTP-Anfragen, die den Großteil des von Fastly abgewickelten Traffics ausmachen, sind WebSockets langlebige Verbindungen ohne Anfrage-Antwort-Zyklus. Stattdessen können WebSockets jederzeit Daten in beide Richtungen übertragen. Sie passen also nicht in Fastlys normales Verarbeitungsmodell für Edge Traffic, aber jede Verbindung, die als HTTP-Verbindung beginnt, kann in eine WebSocket Verbindung umgewandelt werden.

Compute oder Delivery (je nachdem, welche Umgebung Sie verwenden) wird als Möglichkeit verwendet, sich für WebSockets zu entscheiden und Backends auszuwählen. Sie haben die Kontrolle darüber, welche Verbindungen aktualisiert werden, und Sie können mit WASM oder VCL im laufenden Betrieb das passende Backend auswählen. Lesen Sie mehr über die ersten Schritte mit WebSockets</u> in unserem preisgekrönten Developer Hub</u>!

Erste Schritte mit WebSockets

Bereit loszulegen? Dann wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Fastly oder klicken Sie unter WebSockets in Ihrer Servicekonfiguration auf „Contact Me“, wenn Sie von unserem Sales-Team kontaktiert werden möchten. 

Die Preise für WebSockets sind abhängig von Bandbreite und Verbindungsdauer, wobei die Bandbreitennutzung in der gesamten Delivery-Bandbreite Ihres Fastly Service enthalten ist. Die Verbindungsdauer errechnet sich aus der Gesamtzahl der Minuten, die Ihre Verbindungen während des Abrechnungszeitraums geöffnet sind. Die verfügbaren Abo-Optionen sind nach Verbindungsdauer gestaffelt, einschließlich einer kostenlosen Option mit einer Verbindungsdauer von bis zu 1 Million Minuten.

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