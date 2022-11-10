Ashley Vassell ist als Product Manager bei Fastly im Team für Infrastrukturservices tätig. Dieses Team konzentriert sich auf die Erweiterung der Echtzeitfunktionen der Edge-Cloud-Plattform von Fastly sowie auf die Verbesserung von Performance und Zuverlässigkeit. Außerdem leitet Ashley Vassell Blackly, eine der Employee Resource Groups (ERGs) von Fastly. Sie verbringt ihre Freizeit gerne mit Tieren und isst am liebsten Pizza.

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