Fastly erweitert die Logging-Endpunkte

Wir sind bestrebt, Entwicklern die Tools und Integrationen an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Arbeit nach ihren Vorstellungen gestalten können. Zu diesem Zweck haben wir die Supportfunktion für noch mehr Logging-Endpunkte erweitert.

Zunächst einmal gibt es Elasticsearch, das wir seit Oktober in Limited Availability unterstützen , jetzt in General Availability. Elasticsearch ist ein verteilter, REST-basierter Engine, der viele Arten von Suchanfragen – von strukturierten und unstrukturierten bis hin zu geografischen und metrischen – auf individuell anpassbare Weise durchführt. Außerdem haben wir Elasticsearch auf der Grundlage von Kundenanforderungen während der Limited Availability zwei zusätzliche Funktionen hinzugefügt:

Pipeline-Unterstützung : Mithilfe der Pipeline-Unterstützung kann die Elasticsearch Ingest-Pipeline Dokumente vorverarbeiten, bevor die eigentliche Indizierung erfolgt. Eine Pipeline könnte beispielsweise einen Prozess enthalten, der ein Feld aus einem Dokument entfernt, gefolgt von einem anderen Prozess, der ein Feld umbenennt.

Unterstützung für interpolierte Variablen im Index strftime: Kunden können jetzt Datumsvariablen zum Indexnamen hinzufügen, was die Trennung eines Index-Namensraums auf der Grundlage des Datums erleichtert. Zum Beispiel: 2020-02-01-production-logs oder 2020-01-error-logs.

Wir unterstützen jetzt auch drei weitere Endpunkte in Limited Availability. Um einen dieser Limited-Availability-Endpunkte zu aktivieren, wenden Sie sich an support@fastly.com .

New Relic Logs bietet eine schnelle, skalierbare Plattform für das Logging-Management, mit der Sie Ihre Log-Daten mit dem Rest Ihrer New-Relic-Daten verbinden können.

Google Pub/Sub ermöglicht unter anderem einen sicheren Nachrichtenaustausch zwischen unabhängig voneinander geschriebenen Cloud-Anwendungen.

HTTPS ermöglicht es, Logs an jeden Ihrer HTTPS-Endpunkte zu senden, der die im Body der Anfrage enthaltenen Daten entgegennimmt.