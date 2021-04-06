Dora Militaru
Developer Relations Engineer
Escribe menos y gana en productividad en el edge: presentamos expressly
¿Alguna vez te has planteado qué pasaría si Compute@Edge tuviese un funcionamiento similar a otros entornos donde ya sabes manejarte a la perfección? Pues ahora esto es posible gracias a expressly, la nueva capa de enrutamiento para las aplicaciones de JavaScript que funcionan con Compute@Edge de Fastly. Hemos creado un entorno ligero y minimalista, y nos hemos inspirado en el conocido Express de Node.js.
Aprovechamiento de OAuth en el edge
La autenticación es una de las utilidades más evidentes de la edge computing. Si logras saber quiénes son tus usuarios tan pronto y tan cerca de sus ubicaciones como sea posible, ganarás en rapidez y posibilidades de personalización. No obstante, existen varios enfoques para implantar un esquema de autenticación en el edge.
Simplificar la autenticación con OAuth en el edge
El concepto básico de realizar la autenticación y luego utilizar los datos de identidad para tomar decisiones de autorización se aplica a la mayoría de aplicaciones web y nativas. Hacerlo en el edge aporta grandes ventajas, tanto para desarrolladores como para usuarios finales.