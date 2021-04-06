Escribe menos y gana en productividad en el edge: presentamos expressly Dora Militaru ¿Alguna vez te has planteado qué pasaría si Compute@Edge tuviese un funcionamiento similar a otros entornos donde ya sabes manejarte a la perfección? Pues ahora esto es posible gracias a expressly, la nueva capa de enrutamiento para las aplicaciones de JavaScript que funcionan con Compute@Edge de Fastly. Hemos creado un entorno ligero y minimalista, y nos hemos inspirado en el conocido Express de Node.js. 28 de junio de 2022

Aprovechamiento de OAuth en el edge Dora Militaru, Andrew Betts La autenticación es una de las utilidades más evidentes de la edge computing. Si logras saber quiénes son tus usuarios tan pronto y tan cerca de sus ubicaciones como sea posible, ganarás en rapidez y posibilidades de personalización. No obstante, existen varios enfoques para implantar un esquema de autenticación en el edge. 25 de mayo de 2021