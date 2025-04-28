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Eoghan Kelly
Especialista sénior en sostenibilidad
Eoghan Kelly lidera el enfoque de Fastly en la sostenibilidad ambiental, trabajando en toda la empresa y con clientes y proveedores en una amplia gama de temas relacionados con el clima. Antes de unirse a Fastly, ocupó puestos de liderazgo en sostenibilidad y transformación en los sectores de la tecnología de aviación y el comercio minorista, y es exalumno del Instituto de Liderazgo para la Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge. Le apasiona ayudar a Fastly a avanzar en su camino hacia ser una empresa más sostenible y contribuir a que internet sea más sostenible.
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