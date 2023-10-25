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Frederik Deweerdt
Ingeniería - Sistemas periféricos, Fastly
Con más de dos décadas de experiencia en programación de sistemas a gran escala, redes y lucha contra el abuso, Frederik es ingeniero distinguido del grupo de sistemas de red de Fastly. Su trabajo consiste en velar por la eficiencia de la red y protegerla de las amenazas.
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Así protege Fastly a sus clientes de ataques de DDoS a gran escala como el reciente Rapid Reset
El ataque de denegación de servicio distribuido Rapid Reset no afectó al tráfico de Fastly porque detectamos y lidiamos automáticamente con las amenazas de formas que son impensables para otros proveedores.