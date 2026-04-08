Guy Nir es Product Manager en Fastly y trabaja en el equipo de Access and Identity, además de desarrollar capacidades básicas de la plataforma. También lidera la colaboración de Fastly con Google en la iniciativa de etiquetas de origen. Fuera del trabajo, a Guy le encanta pasar tiempo con su familia y amigos, y se mantiene activo esquiando, corriendo, montando en bicicleta y nadando.

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