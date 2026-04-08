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Guy Nir
Product Manager
Guy Nir es Product Manager en Fastly y trabaja en el equipo de Access and Identity, además de desarrollar capacidades básicas de la plataforma. También lidera la colaboración de Fastly con Google en la iniciativa de etiquetas de origen. Fuera del trabajo, a Guy le encanta pasar tiempo con su familia y amigos, y se mantiene activo esquiando, corriendo, montando en bicicleta y nadando.
Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google
Fastly Ad Tag Gateway permite una medición resiliente y de origen para los anunciantes de Google. Recupera la visibilidad, garantiza el cumplimiento y consigue hasta un 14 % más de señales publicitarias.