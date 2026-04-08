Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google

Los avances tecnológicos están creando nuevas bases para la publicidad digital, con la privacidad en el centro. Conectar los clics en anuncios y la conversión puede fallar con la evolución del panorama digital, lo que deja a los profesionales del marketing con una atribución incompleta y menos confianza en el rendimiento de las campañas.

Para ayudar a abordar este cambio, presentamos Fastly Ad Tag Gateway, creado en colaboración con Google , para dar soporte a Google tag gateway for advertisers. Juntos, estamos permitiendo a los anunciantes servir etiquetas desde sus propios dominios. Esto restaura la visibilidad de la medición y puede dar lugar a un aumento del 14 % en las señales observadas* para los anunciantes que configuren la puerta de enlace de la etiqueta de Google.

Esta colaboración se basa en la larga trayectoria de Fastly de trabajo con Google en rendimiento, seguridad y tecnologías que mejoran la privacidad .

La brecha de medición

Las nuevas protecciones son fundamentales para la privacidad del usuario, pero alteran la capacidad de las empresas para prosperar

Cuando se pierden las señales:

El retorno de la inversión se vuelve más difícil de medir

El intercambio de valor de la web abierta se debilita

La optimización de campañas se ralentiza, y las lagunas en la creación de informes socavan la confianza

Aumentan las presiones de cumplimiento

Sin una estrategia de etiqueta de origen, los anunciantes se enfrentan a una pérdida de solidez de los datos , lo que pone en riesgo una menor visibilidad de la conversión de anuncios y afecta a los posibles ingresos.

Público objetivo

Abordar la brecha de medición requiere una estrategia unificada que permita potenciar al marketing para optimizar y a ingeniería mantener el control. Fastly Ad Tag Gateway está creado para los equipos clave responsables tanto del éxito de la campaña como de la infraestructura subyacente.

Profesionales del marketing

Administradores web e ingenieros de plataforma

Debe ser cliente de la red de distribución de contenidos de Fastly y requerir una configuración de Google Ads.

Cómo funciona Fastly Ad Tag Gateway

Fastly Ad Tag Gateway permite a los anunciantes dirigir el tráfico de etiquetas de Google a través de sus propios dominios mediante la plataforma edge de Fastly.

En lugar de cargar etiquetas en un contexto de terceros, las peticiones se sirven desde una ruta bajo el control del cliente (por ejemplo, yourdomain.com/metrics ). Fastly reenvía de forma segura esas peticiones a través del enrutamiento inteligente de proxy al endpoint de medición de Google. Esto crea un flujo de datos más directo y transparente. Como el tráfico se origina en el dominio del anunciante, opera en un contexto de origen, lo que mejora la resiliencia de la señal. Esto representa un enfoque arquitectónico con visión de futuro, que utiliza principios que mejoran la privacidad para crear una base más sólida para la medición.

Capacidades principales

Enrutamiento de origen en el edge: Define una ruta (como /a1b2c3) que Fastly enruta a los endpoints de Google mientras preserva la propiedad del dominio y las expectativas de cumplimiento del navegador.

Autorización segura e incorporación: Los profesionales del marketing inician la configuración a través de la interfaz de Google, y luego Fastly gestiona la configuración del backend mediante flujos seguros de OAuth, verifica el acceso al dominio y establece automáticamente el enrutamiento.

Control granular de la configuración: Los administradores web pueden controlar los subdominios, las reglas de inyección y las rutas de enrutamiento. Los endpoints de validación permiten a los equipos confirmar la configuración antes de la activación del producto.

Datos de origen, privados por diseño

Actualizar las etiquetas para que se ejecuten desde tu propio dominio te da una mayor propiedad sobre tu infraestructura de etiquetas. Aunque la tecnología es nueva, los principios subyacentes de transparencia y control del usuario permanecen constantes. Este enfoque te ayuda a cumplir tus objetivos de cumplimiento sin sacrificar la visibilidad de la conversión de anuncios.

Al utilizar tecnologías de mejora de la privacidad (PET), puedes equilibrar las necesidades de medición con la privacidad del usuario, reforzando tu nivel de privacidad mientras mantienes los datos de rendimiento que necesitas para evaluar las campañas de forma eficaz. Las organizaciones pueden reforzar su postura de privacidad y mantener los datos de rendimiento que necesitan para evaluar las campañas de forma eficaz. Y una privacidad más sólida no tiene por qué significar un rendimiento menor.

Creado para lo que viene

Nuestra colaboración con Google es un paso importante para ayudar a los anunciantes a adaptarse a un internet centrado en la privacidad.

También crea una base escalable para una integración más amplia con adtech en el futuro, ampliando las capacidades de medición mientras mantiene una sólida postura de privacidad. La arquitectura de origen desempeñará un papel fundamental para restaurar la visibilidad, reforzar el cumplimiento normativo y desbloquear un rendimiento sostenible de la publicidad digital.

Para obtener más información sobre el enrutamiento de Google Tag Gateway con Fastly Ad Tag Gateway, consulta nuestra documentación sobre cómo empezar.

* Datos de Google, global, rendimiento, 09/04/2025 - 16/04/2025 mediana móvil de 7 días [El incremento se basa en las cargas de scripts de etiquetas de Google que comparan etiquetas que no operan en Google tag gateway frente a etiquetas que operan en Google tag gateway]