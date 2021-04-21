Haley es Product Manager en Fastly y trabaja sobre todo con estadísticas y productos de registro. Anteriormente, trabajó en Bleacher Report y en otras empresas donde ganó experiencia en el sector de los medios de comunicación, en productos de vídeo y mensajería orientados al consumidor. Dedica su tiempo libre a salir de acampada, hacer senderismo, nadar o cualquier otra actividad al aire libre.

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