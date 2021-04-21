Volver al blog
Haley Lenner
Product Manager
Haley es Product Manager en Fastly y trabaja sobre todo con estadísticas y productos de registro. Anteriormente, trabajó en Bleacher Report y en otras empresas donde ganó experiencia en el sector de los medios de comunicación, en productos de vídeo y mensajería orientados al consumidor. Dedica su tiempo libre a salir de acampada, hacer senderismo, nadar o cualquier otra actividad al aire libre.
Uso de Kinesis Data Streams
Fastly ya es compatible con registros para Amazon Kinesis Data Streams y la funcionalidad de AWS Identity and Access Management (IAM) para puntos de conexión de creación de registros de S3 y Kinesis.