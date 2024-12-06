Uso de Kinesis Data Streams

En la actualidad, los datos son clave: brindan el conocimiento necesario para definir prioridades, solucionar problemas y tomar importantes decisiones empresariales. Los últimos avances en los registros en tiempo real te acercan aún más los datos esenciales que necesitas para impulsar las mejores experiencias digitales. Los desarrolladores de hoy en día envían datos de registros en tiempo real a Amazon Kinesis Data Streams y usan funciones de Identity and Access Management (IAM) para establecer puntos de conexión de creación de registros de Amazon S3 y Kinesis Data Streams.

Kinesis Data Streams, presentado en disponibilidad limitada en noviembre, pasa ahora a disponibilidad general. Así, puedes personalizar el envío de tus datos, su destino y el método de envío, además de capturar gigabytes de datos por segundo. Ya puedes crear aplicaciones de Kinesis que procesen estos datos, generen métricas y operen paneles en tiempo real y canalizar tus datos de registro provenientes de Fastly a estos flujos de datos , todo ello sin interrupción.

Gracias a la flexibilidad y a la experiencia optimizada, puedes configurar puntos de conexión en AWS Identity Access Management (IAM). Además, la concesión y la gestión de accesos se han vuelto más sencillas, puesto que se establecen las mismas directivas de seguridad para S3 y para Kinesis Data Streams.