Hossein Lotfi es el SVP de Ingeniería en Fastly. Antes de asumir este cargo en 2025, Hossein dirigió los grupos de ingeniería responsables de crear sistemas fiables, altamente escalables, rentables y de baja latencia que impulsan los servicios de red de Fastly y sirven de base para su oferta de productos más amplia. Sus equipos abarcaron toda la pila tecnológica, desde el hardware y la arquitectura de red hasta la optimización a nivel de kernel y las rutas de datos de baja latencia, hasta la ingeniería de tráfico y los sistemas de borde como el almacenamiento en caché y la gestión de la carga de trabajo. Hossein aporta más de 20 años de experiencia en la creación de sistemas a escala mundial, incluida una infraestructura de nube a hiperescala, un grupo de ingeniería de rendimiento del sitio web en otra importante red de distribución de contenidos y la cofundación de una empresa emergente de validación de redes. Posee varias patentes en ingeniería de tráfico, equilibrio de carga y diseños de sistemas a gran escalar en redes del borde. Los primeros días de la carrera de Hossein los pasó en Oriente Medio a la vanguardia de la transformación digital de un país. Al mismo tiempo que se licenciaba en Ingeniería Electrónica, colaboró en la expansión nacional de Internet, conectando a personas a la red, algunas de ellas por primera vez.

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