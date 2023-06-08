Hossein Lotfi
SVP de Engineering, Fastly
El tráfico de IA creció 6,5 veces más rápido que el tráfico humano este año
Los datos de Fastly muestran que el tráfico generado por la IA creció un 30 % entre enero y mayo de 2026, mientras que los sistemas autónomos ya representan casi la mitad de las solicitudes de Internet y están transformando la infraestructura web.
Prevención de interrupciones mediante arquitecturas resilientes
La arquitectura resiliente de Fastly está diseñada para prevenir interrupciones, reducir su gravedad y mantener nuestro compromiso con la disponibilidad sin sacrificar el rendimiento.
La resiliencia de Fastly a los ataques de desincronización HTTP/1.1
Descubre por qué la arquitectura de Fastly protege contra los ataques de desincronización HTTP/1.1, a diferencia de otras CDN. Protege tus aplicaciones con la plataforma segura de Fastly.
Así protege Fastly a sus clientes de ataques de DDoS a gran escala como el reciente Rapid Reset
El ataque de denegación de servicio distribuido Rapid Reset no afectó al tráfico de Fastly porque detectamos y lidiamos automáticamente con las amenazas de formas que son impensables para otros proveedores.
Redes rápidas e inteligentes con Autopilot
Te presentamos la nueva automatización avanzada de Fastly, que gestiona más tráfico con un mejor rendimiento, y compartimos los datos de la Super Bowl de 2023 con los que rompimos todos los récords.