James White es licenciado por la Universidad del Sur de California (USC) y la Escuela de Educación de Harvard (HGSE). En Fastly dirige los programas de diversidad e inclusión globales y guía a múltiples partes interesadas en sus trayectos personales de aprendizaje acerca de la inclusión, la diversidad y la equidad. Antes de incorporarse a Fastly, James desarrolló su carrera en el ámbito de la educación como profesor, responsable escolar, jefe de estudios y responsable de recursos humanos, y todavía hoy se considera un pedagogo. James siempre anima a las personas a tener sueños ambiciosos y a liderar con convicción. En su tiempo libre le encanta cocinar, leer, jugar al voleibol y estar en la playa.

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