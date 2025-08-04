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Jaskirat Singh Randhawa
Sr. Product Manager, Compute, Fastly
Jaskirat es gerente sénior de producto para Compute. Se dedica a capacitar a los desarrolladores para que puedan crear e implementar aplicaciones con las capacidades de WebAssembly en Compute. Antes de dedicarse a la gestión de productos, trabajó en los campos de la ingeniería, el arte, el diseño y el desarrollo de software.
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