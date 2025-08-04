Fastly es más fácil que nunca de usar con nuestro servidor Model Context Protocol (MCP)

Gestionar una plataforma potente como Fastly no debería ser una tarea difícil. Nuestra CLI y API ofrecen un control profundo, pero ¿y si pudieras gestionar tus servicios con solo… pedirlo?

El servidor MCP de Fastly es una nueva herramienta de código abierto que convierte la gestión de tu infraestructura y servicios de Fastly en algo tan sencillo como mantener una conversación. Actúa como un puente seguro con la CLI de Fastly , ya que traduce tus peticiones en comandos y devuelve las respuestas directamente a tu ventana de chat. Es un método novedoso y eficaz, diseñado para acelerar tu trabajo al incorporar la potencia de Fastly a tu herramienta de desarrollo de IA favorita.

Empieza en 60 segundos

¿Empezamos? No podría ser más fácil.

1. Instala el servidor MCP

El servidor MCP de Fastly está disponible actualmente como herramienta independiente de Go en el repositorio fastly/mcp de GitHub. Para usarla, solo necesitas una cuenta de Fastly e instalar la CLI .

2. Configura tu herramienta de desarrollador de IA

Elige tu herramienta de desarrollo de IA y sigue los pasos de configuración:

Claude Desktop

Añade a tu archivo de configuración de Claude:

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

Linux: ~/.config/Claude/claude_desktop_config.json

Copied! { "mcpServers": { "fastly": { "command": "/path/to/fastly-mcp", "args": [] } } }

Claude Code

Simplemente ejecuta este comando:

claude mcp add fastly /ruta/a/fastly-mcp

Roo Code

Haz clic en el botón MCP en Roo Code. Selecciona «Editar MCP global» o «Editar MCP del proyecto». Añade la siguiente configuración:

Copied! { "mcpServers": { "fastly": { "command": "/path/to/fastly-mcp", "args": [] } } }

3. Tu primer prompt

Probemos el clásico «hola mundo» para la era MCP.

👤 Tú: «Muéstrame todos mis servicios Fastly»

🤖 IA: «Te haré una lista de todos tus servicios Fastly...»

¡Eso es todo! Ahora utilizas MCP para interactuar con una herramienta de desarrollo de IA.

Solicitar a Claude que cree y adjunte un almacén KV a un servicio. Este vídeo ha sido acelerado. La generación de texto con LLM aún no ha alcanzado velocidades comparables.

Sabemos que no te tomas la seguridad a la ligera cuando se trata de gestionar tu infraestructura, y por eso hemos diseñado el servidor MCP de Fastly. Funciona envolviendo los comandos CLI de Fastly en una interfaz compatible con MCP. Es decir, solo tienes que autenticarte en tu CLI de Fastly y el servidor MCP se encargará de realizar las llamadas a través de ella. De esta forma, tus claves API de Fastly nunca quedarán expuestas a un LLM, lo que evita toda una serie de ataques de ingeniería de indicaciones. El blog de Frank Denis sobre servidores MCP con fugas explica cómo se manejan de forma segura las claves API.

Pero ¿qué puede hacer por ti? Aquí tienes algunas sugerencias que puedes probar ahora mismo.

Gestión de la configuración de la CDN: crea, enumera, actualiza o elimina fácilmente los servicios de Fastly, gestiona versiones y configura dominios y backends mediante indicaciones en lenguaje natural. Pídele a tu herramienta de IA que cree un nuevo servicio de Fastly llamado «my-app-service» o que añada el dominio «example.com» a «my-app-service». El servidor MCP maneja las complejidades subyacentes de la API.

Gestión y depuración de caché: definir la configuración de la caché o depurar instantáneamente el contenido almacenado en caché es supersencillo. Indica a tu herramienta de IA que depure el almacenamiento en caché de www.example.com/image.png o que establezca un TTL por defecto de 1 hora para tu blog-service. La IA confirma la acción y elimina cualquier paso manual.

Estadísticas de rendimiento: recupera estadísticas y métricas para entender el rendimiento e identificar áreas de optimización. Pregunta: «¿cuál ha sido el patrón de tráfico de mi sitio web principal durante la última semana?» o «¿cuál es mi proporción de aciertos de caché actual para "image-assets-service"?». La herramienta de IA, con la tecnología del servidor MCP, recupera y presenta estos datos en un formato comprensible, e incluso sugiere optimizaciones.

Pero, por favor, no te fíes solo de mi palabra, prueba estas sugerencias por ti mismo y cuéntanos lo que descubras en el foro comunitario de Fastly . Aquí es donde ocurrirá la magia. Queremos saberlo todo:

Tu opinión: ¿qué te gusta? ¿Qué no ves claro?

Informes de errores: ¿algo no va bien? ¡Coméntanoslo!

Peticiones de funciones: ¿qué es lo único que te gustaría que hiciera MCP?

Y lo más importante... ¡tus indicaciones!: comparte tus indicaciones y cadenas de indicaciones más creativas, poderosas y alucinantemente útiles.

El servidor MCP de Fastly es más que una simple herramienta; es el inicio de una conversación. El verdadero poder de este proyecto está en la comunidad que se formará en torno a él. Y para eso, te necesitamos.