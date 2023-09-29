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Jeff Fiser
Senior Site Reliability Engineer dedicado a la infraestructura de clave pública y secretos de Fastly, Fastly
Jeff Fiser tiene una dilatada trayectoria en ingeniería de fiabilidad de sitios e infraestructuras. Anteriormente trabajó en FireEye, Symantec, la Universidad de Oregón y PeaceHealth. A Jeff le apasiona integrar sistemas, agilizar las operaciones y aprender cosas nuevas. En su tiempo libre es golfista, hacker ético y artista.
Mejoras en la supervisión y las alertas de la autoridad de certificación de Fastly
Una autoridad de certificación digna de confianza debe contar con mecanismos de registro y supervisión exhaustivos, justo lo que nos propusimos con Certainly.