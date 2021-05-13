Jennifer ha trabajado como diseñadora y responsable del sitio web durante más de 20 años. Ha desarrollado la experiencia de usuario y ha creado equipos de diseño para empresas orientadas al cliente como Ebates, Stumbleupon, GreatSchools y Ofoto. Como amante de las actividades al aire libre, le apasiona ir de excursión o de acampada los fines de semana con su familia y su perro.

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