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Jennifer Fleming
Director of Product Experience, Fastly
Jennifer ha trabajado como diseñadora y responsable del sitio web durante más de 20 años. Ha desarrollado la experiencia de usuario y ha creado equipos de diseño para empresas orientadas al cliente como Ebates, Stumbleupon, GreatSchools y Ofoto. Como amante de las actividades al aire libre, le apasiona ir de excursión o de acampada los fines de semana con su familia y su perro.
Presentamos el modo oscuro en el panel de control de Fastly
Hemos hecho caso a los comentarios recibidos y por ello el modo oscuro se convierte en la última novedad en el diseño del panel de control. Con él, podrás disfrutar de las mismas funcionalidades que con el modo claro, con algunas ventajas clave.
La apariencia no lo es todo: por qué hemos renovado el diseño del panel de control
En los últimos meses, hemos realizado varios cambios de diseño para mejorar la legibilidad de los textos, reducir la vista cansada y ofrecer una experiencia de marca impecable.