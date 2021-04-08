Joe gestiona varios aspectos de la aplicación de Fastly con el objetivo de crear la mejor experiencia de usuario para nuestros clientes. Antes de empezar a trabajar en Fastly, ayudó a crear tanto startups como equipos de producto. Lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es escuchar podcasts y jugar a los videojuegos más novedosos y alucinantes.

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