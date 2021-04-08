Volver al blog
Joe Hoffend
Senior Product Manager
Joe gestiona varios aspectos de la aplicación de Fastly con el objetivo de crear la mejor experiencia de usuario para nuestros clientes. Antes de empezar a trabajar en Fastly, ayudó a crear tanto startups como equipos de producto. Lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es escuchar podcasts y jugar a los videojuegos más novedosos y alucinantes.
La pedisteis y ya está aquí: presentamos la compatibilidad de Terraform con TLS
Los equipos ya pueden automatizar sus flujos de trabajo de Fastly TLS mediante Terraform, y eso incluye emitir certificados, recuperar información de TLS y realizar otras actualizaciones.