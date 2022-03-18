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Joshua Chase
Director, Product Management , Fastly
Chase lleva trabajando para Fastly desde 2016 a la cabeza del área de desarrollo de productos. Anteriormente, había trabajado en LiveVox y en Cisco Systems, donde dedicó 14 años a la gestión de productos.
IDC MarketScape incluye a Fastly entre las empresas líderes del sector de las CDN comerciales
Es un orgullo para Fastly haber sido reconocida como empresa «líder» en el estudio de evaluación de proveedores «IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDN Services» de 2022.