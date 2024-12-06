IDC MarketScape incluye a Fastly entre las empresas líderes del sector de las CDN comerciales

Es un orgullo para Fastly haber sido reconocida como empresa «líder» en el estudio de evaluación de proveedores «IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDN Services» de 2022 (documento n.º US47652821, marzo de 2022).

Se trata de una clara muestra de apoyo a nuestro compromiso por dotar a los desarrolladores de herramientas con las que crear experiencias digitales rápidas, dinámicas y seguras. Este y otros reconocimientos —Fastly ha sido «líder» , por el avance que supone Compute , y reconocida como Customers’ Choice por tercera vez, a propósito de nuestro WAF de última generación — subrayan el grado de crecimiento e innovación de nuestra cartera de servicios de informática, seguridad y distribución.

Compromiso con la innovación continua

El informe de IDC MarketScape evalúa a los proveedores de CDN en función de su capacidad para prestar servicios y ofrecer estrategias que estén orientados a crecer e innovar en un mercado en constante evolución. Nuestra posición de liderazgo en el sector de las CDN se explica por varios factores que nos diferencian de la competencia: funciones de purga y observabilidad globales en tiempo real, compatibilidad con el protocolo HTTP/3 y valiosos controles programáticos de servicios destinados a automatizar y organizar flujos de trabajo. Pero a ese liderazgo también se llega por otra serie de virtudes y funciones, que explicamos a continuación.

Tamaño y escala de red

Nuestra posición dominante demuestra la solidez de nuestra red de edge cloud . Sus sucesivas ampliaciones le han permitido alcanzar una capacidad de 192 Tbit/s y su moderna arquitectura permite ofrecer las experiencias digitales rápidas y escalables que exige la Internet actual. Además, gracias a la tupida malla de puntos de presencia (POP) de alto rendimiento que están distribuidos según criterios estratégicos, acercamos los datos y las aplicaciones a los usuarios. En el informe se afirma lo siguiente: «Fastly dirige la red de CDN a partir de una topología consolidada, en lugar de una topología dispersa. Por tanto, aunque despliega menos POP, los dispone estratégicamente en el núcleo de los puntos de intercambio de Internet que mayor densidad tienen de todo el mundo. De este modo, logra la máxima cobertura y los mejores resultados posibles».

Oferta integral

Al diseñar nuestra CDN y la plataforma de informática en el edge, el objetivo era que fueran programables, flexibles y escalables. En este sentido, el informe no deja lugar a dudas: «Fastly es una empresa muy innovadora orientada a los desarrolladores con un entorno informático sin servidores que aporta mayor seguridad y rendimiento a sus servicios de distribución de contenidos. El proveedor ha crecido notablemente en los últimos años y su hoja de ruta refleja un afán constante por innovar y una estrategia de inversión encaminada a ampliar su stack de servicios».

Servicio de atención al cliente

Fastly presta un servicio de soporte técnico de primer orden cuyo acceso es ágil y sencillo para los clientes. El informe aporta algunos detalles complementarios: «Además del portal de autoservicio, que permite a los clientes aprovechar las funcionalidades en el edge a su ritmo, Fastly ha creado un conjunto de servicios avanzados personalizados, a la medida de necesidades y flujos de trabajo específicos». El informe describe así la aceptación que el servicio tiene entre los clientes: «Los elevados índices de satisfacción de los clientes ponen de manifiesto el acceso directo y sencillo al personal de soporte técnico y la gestión de consultas complejas». Esos índices son superiores al 95 %, lo cual es todo un motivo de orgullo para la empresa. Pero también es un reflejo de la empatía con que tratamos a nuestros clientes y de la confianza con la que nos corresponden.

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