Julie Rockett
Director de producto, Fastly
Amplía tus límites de despliegue con las actualizaciones de AWS Lambda y el WAF en la nube
La flexibilidad de despliegue del WAF es importante para mantener el buen ritmo de un negocio. Por eso, hemos comercializado una gran variedad de métodos innovadores de despliegue del WAF.
Fastly Wins 2 Cybersecurity Awards | Fastly
The RSA Conference (#RSAC) is here again, and we at Fastly couldn’t be more excited. It’s the first time the world-leading conference has been in-person since 2020, and we are thrilled to be reunited with friends, colleagues, and the entire security industry at San Francisco’s Moscone Center. And we’re excited for more than just who we’ll see and what we’ll learn at RSAC. During cybersecurity’s biggest week, Fastly has been honored with two industry awards.
La nueva edición del informe Forrester resalta la importancia de dotar a las aplicaciones de medidas de seguridad y de integrar la seguridad en DevOps
El informe «The Annual State of Application Security» de 2021 de Forrester resalta la necesidad de contar con herramientas actualizadas de seguridad de aplicaciones que se puedan integrar con los planes y las arquitecturas de desarrollo de software.
Las seis características esenciales de las herramientas modernas de seguridad para aplicaciones web y API
Las aplicaciones modernas necesitan de herramientas de seguridad modernas que ofrezcan despliegue flexible, compatibilidad con DevOps y una fuerte protección para API. A continuación enumeramos las seis características más importantes que deben tener las herramientas modernas de seguridad para API y aplicaciones web.
Herramientas de seguridad antiguas: la tranquilidad, ¿a qué precio?
Las empresas que utilizan una media de 11 herramientas de seguridad para aplicaciones web y API deberían poder dormir tranquilas, pero la gran mayoría admite seguir sufriendo ataques con éxito. Estas herramientas antiguas no están a la altura.