Julie Rockett y su equipo se centran en la línea de productos de seguridad, que incluye el WAF de última generación, la mitigación de DDoS, la protección contra bots y TLS. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la seguridad y ha trabajado tanto en startups como en empresas de talla mundial. En su tiempo libre, le gusta leer, hacer senderismo y pasar tiempo con su familia.

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