Los firewalls de aplicaciones web (WAF) son una parte fundamental de la capa de la aplicación porque se encargan de la protección contra cualquier ataque. Muchas empresas buscan una solución de WAF con escalabilidad que siga protegiendo sus aplicaciones cuando aumente el tráfico y las necesidades del negocio, con independencia de dónde se desplieguen; por ejemplo, teniendo los mismos controles de seguridad para una aplicación nueva en el edge que para una antigua en el núcleo u otra alojada en la nube.

El WAF de última generación de Fastly (con tecnología de Signal Sciences) es único: las empresas pueden elegir las opciones de despliegue con mucha flexibilidad. Se puede realizar el despliegue en cualquier nube, contenedor, PaaS o IaaS. También es posible hacerlo en el núcleo o en el edge. Como puedes ver, las opciones son numerosas. Además, todo se puede gestionar desde el mismo sitio y podrás aplicar los controles de seguridad de manera coherente a cualquier aplicación web, de modo que la gestión de las aplicaciones de empresa se simplifica bastante.

«Signal Sciences (WAF de última generación de Fastly) tiene varias opciones de instalación, lo cual ofrece gran flexibilidad para instalarlo donde mejor se adapte a nuestras plataformas». – Eventbrite

Estamos encantados de compartir algunas de las innovaciones más recientes que mejorarán la capacidad del WAF de última generación de Fastly, de modo que se pueda desplegar en más lugares y con mayor rapidez.

Presentamos el agente de AWS Lambda para el WAF de última generación de Fastly

Los entornos sin servidores son cada vez más populares entre las empresas que se dedican al uso de aplicaciones. Esto trae consigo algunos cambios, ya que sin servidor no hace falta aprovisionar ni gestionar la infraestructura. Así, los desarrolladores y los equipos de operaciones no malgastan recursos ni tiempo, ambos valiosísimos.

Según un estudio de Datadog , alrededor de la mitad de las empresas que confían en los principales proveedores de nube (AWS, GCP, Azure) han incorporado los nuevos entornos sin servidor. Ahora que las funcionalidades se han trasladado a la nube, los clientes pueden crear sus aplicaciones sin tantas complicaciones y con mayor rentabilidad. Sin embargo, las aplicaciones que se crean en entornos sin servidores y sacan partido de ellos deben protegerse de los mismos ciberdelincuentes y amenazas que ponen en peligro cualquier aplicación.

Estamos encantados de colaborar con las iniciativas de FaaS y entornos sin servidores. Muestra de ello es la integración con AWS Lambda, una de las soluciones sin servidores más populares del mercado. Gracias a esta integración, el agente del WAF de última generación de Fastly se puede invocar dentro de una función del propio Lambda para reducir el impacto sobre el rendimiento y la latencia.

Nuestro agente se puede crear en la capa de Lambda para conseguir una mejor integración con el resto de funcionalidades. Además, gracias al Service Ready de AWS, el WAF de última generación de Fastly ha pasado por todas las evaluaciones técnicas del equipo de AWS y está integrado con solidez en AWS Marketplace.

Si quieres conocer cómo se hace el despliegue, puedes consultar nuestra guía de instalación de AWS Lambda .

Presentamos las mejoras en la gestión de la nube y en el despliegue de áreas de trabajo en varios orígenes

Nos complace anunciar la nueva funcionalidad que simplifica la gestión del WAF para clientes grandes con muchas aplicaciones y diversos orígenes. Ahora, la opción de despliegue del WAF en la nube incluye mejoras en la gestión de múltiples orígenes y varias áreas de trabajo dentro de una sola instancia del WAF en la nube, lo cual hace más ágil la gestión de grandes despliegues.

De este modo, el WAF en la nube se convierte en la forma más rápida de desplegar nuestro potente WAF de gran escalabilidad, ya que nosotros mismos lo hospedamos y se puede activar con un simple cambio de DNS. Ahora puedes proteger y desplegar tus aplicaciones de forma rápida y sencilla. Gracias al WAF en la nube, podrás configurar la seguridad según tus necesidades y lo tendrás todo listo en apenas una hora. El producto se integra perfectamente con DevOps y las cadenas de herramientas de seguridad para ofrecer a tus equipos visibilidad de las amenazas que hacen peligrar las aplicaciones.

Aquí puedes obtener más información sobre la opción de despliegue del WAF en la nube y sobre cómo proteger las aplicaciones web, las API, los microservicios y las aplicaciones sin servidores de tu infraestructura, de forma rápida y sencilla y sin instalar nada.

No dejes que las opciones de despliegue limitadas frenen tu crecimiento