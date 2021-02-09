Kevin pertenece al equipo de marketing de productos de seguridad de Fastly y es responsable de la estrategia de comercialización y ejecución de toda la gama. Implicado en el sector de la seguridad desde 2014, acumula amplia experiencia en seguridad de redes, nube y aplicaciones web. Antes de incorporarse a Fastly trabajó en Cisco (OpenDNS) como jefe de marketing de productos de seguridad de DNS.

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