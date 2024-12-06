A medida que el panorama de la ciberseguridad gana en complejidad, a los equipos les cuesta adaptarse a este cambio. El problema reside, por un lado, en que la variedad de amenazas cambia con tanta rapidez que resulta difícil mantener la vigencia del conocimiento especializado; por otro, en que las plantillas adolecen de falta de personal. En uno de sus artículos, la revista «Forbes» asegura que el sector de la ciberseguridad se enfrenta a tal escasez de trabajadores cualificados que las empresas compiten por atraer candidatos y sus equipos internos de seguridad están atrapados en sus puestos y desbordados de trabajo.

Presentamos Response Security Service, un producto de seguridad gestionada que brinda acceso directo sin interrupciones a nuestro Customer Security Operations Center (CSOC). De este modo, te ayudaremos a prepararte ante cualquier ataque y a responder en caso de que sospeches que se está produciendo uno. Esta función se ofrece como complemento de nuestro galardonado WAF de última generación (anteriormente Signal Sciences). Funciona como una extensión de tu equipo y se centra en tres aspectos que posiblemente influyan en el impacto de cualquier amenaza de seguridad.

Reacciona con más rapidez

Ante un ataque, la rapidez de respuesta de cualquier organización es vital. Hay factores que pueden afectar a tu tiempo de respuesta, como la capacidad del equipo, el volumen de alertas que generan las herramientas de seguridad y la distribución por husos horarios. Sin embargo, la ampliación de tu equipo por medio de un producto de seguridad gestionada posiblemente contribuya a acelerar tus respuestas para corregir problemas con rapidez y mantener la seguridad de tu empresa y tus usuarios.

Las empresas que habían usado en el pasado otros servicios gestionados nos indicaron que las respuestas recibidas de los proveedores habían sido lentas, poco prácticas o automatizadas y que, por tanto, vivían con cierta aprensión la idea de retomar el contacto con ellos. Nuestro CSOC es un equipo de expertos en seguridad repartido por todo el mundo que te ayudará a responder a las amenazas las 24 horas del día y los 365 días del año. Además, nos complace constatar que seguimos a la cabeza del sector gracias a un contrato de nivel de servicio (SLA) que prevé un tiempo de respuesta de 15 minutos para incidentes de seguridad críticos.

Amplía tu conocimiento especializado

Los equipos de IT no dieron abasto en 2020, año en el que las contrataciones se redujeron un 30 % con respecto a 2019 ; además, muchas empresas siguen siendo vulnerables al no haber contratado a suficientes especialistas en ciberseguridad para ejecutar las tareas de seguridad con verdadera eficacia. Sin embargo, colaborar con un partner de seguridad gestionada posiblemente te permita ampliar no solo los recursos, sino también tus conocimientos especializados. De este modo, el triaje de alertas, los análisis de telemetría de seguridad y la comprensión de las tendencias de tráfico, incluidas las necesarias fases de bloqueo y corrección, te resultarán más sencillas de implementar.

Nuestros ingenieros de seguridad serán como una extensión de tu equipo que se dedica a investigar tráfico sospechoso y a implantar reglas personalizadas, con lo que podrás centrarte en diseñar tu solución de seguridad poco a poco en lugar de examinar una por una las escaladas que se registren en las peticiones. Además, podrás comunicarte con ellos como más te guste: Slack, correo electrónico, teléfono o ticket de soporte.

Mejora tu preparación

IDG Research realizó una encuesta en el año 2020 entre líderes del sector de IT que concluyó que solamente el 57 % de los encuestados había llevado a cabo una evaluación de riesgos de la seguridad de los datos. El primer paso para neutralizar cualquier amenaza es conocer tus puntos débiles, de modo que vayas un paso por delante de los atacantes.

Response Security Service te proporciona varias soluciones de preparación, entre las que se incluyen revisiones de configuración, comprobaciones de estado, asistencia para configuraciones y acceso a formación. Si el experto en seguridad que se te asigne en exclusiva se encarga de prestar estos servicios, tu organización tendrá garantizada una higiene adecuada en seguridad.

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