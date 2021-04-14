Kimmie es la Vice President of Product Growth de Fastly, y lidera las estrategias de crecimiento y monetización de los productos y servicios de Fastly.Kimmie cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de producto, estrategia de producto y experiencia de usuario, tanto en grandes compañías como en empresas de consumo. Ha trabajado en Salesforce, Six Apart y Looksmart.Dedica su tiempo libre al diseño, la comida y los viajes.

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